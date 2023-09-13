英格蘭贏波馬古尼擺烏龍　修夫基：係佢長期遭荒謬對待嘅結果

為何總是哈利馬古尼？

周二晚的國際友誼賽，英格蘭作客以3：1擊敗蘇格蘭。平凡的友賽，平凡的賽果，主角卻又是馬古尼。這位效力曼聯的英格蘭中堅在球隊領先2：0下後備入替，結果擺烏龍。Reddit除了有網民繼續抽水外，亦有人為他感到悲哀，覺得他是被詛咒的人。

英格蘭領隊修夫基賽後為馬古尼抱不平，直言這是馬古尼長期遭外界荒謬對待的結果。他理解蘇格蘭球迷的嘲諷攻擊，但從沒有見過英格蘭的球評家、專家這樣對待一個球員。



馬古尼在下半場入替，67分鐘將蘇格蘭的傳中踢入自己網窩，令英格蘭被追成1：2。英格蘭上半場由菲爾科頓及祖迪比寧咸各建功，領先2：0；馬古尼擺烏龍被追近後，「三獅軍團」在81分鐘由哈利卡尼入波，拉開比數，鎖定贏3：1完場。

羅拔臣傳中，馬古尼擺烏龍。（路透社）

修夫基說：「這是他長期遭荒謬對待的結果。這是一個笑話！我從來未見過一個球員遭受他這樣的對待。不是蘇格蘭球迷這樣對他，而是我們自己的球評家、專家……不管他們是什麼人。他們的做法是我前所未見的。」

當馬古尼登場後、擺烏龍之前，已經被現場球迷嘲笑。修夫基明白敵對球迷會攻擊馬古尼，但他不理解自己人都不支持馬古尼，「從蘇格蘭球迷的角度，我是理解的，我不會對他們不滿」。

修夫基繼續支持馬古尼。（路透社）

這位英格蘭主帥支持馬古尼，「在過去10年最成功的英格蘭代表隊之中，他一直是我們的中堅分子」。

「我講過資深球員的重要性，他是十分重要。每次他上陣，他表現出來的堅韌及球技也是令人難以置信的。他是一名頂級球員，我們全都支持他。」

馬古尼後備上陣擺烏龍，成為今場比賽的焦點。（路透社）

馬古尼擺烏龍成為網上論壇Reddit足球版的熱話，少不免被網友嘲諷批評「當然又是他」、「應該展示一件『為何總是我的』的上衣」、「頂級的把握力」、「為何要換他上陣」、「經典的哈利馬古尼」、「今場會是他最後一場英格蘭比賽」。

有人批評修夫基挑選了一位長期沒有球會正選的球員入隊，指馬古尼根本沒有狀態，也缺乏信心，有人留言：「修夫基為馬古尼辯護（defensive）的表現比馬古尼在比賽的防守還要好。」

比寧咸今場表現出色，但輿論焦點還是馬古尼烏龍。（路透社）

有部分網友感嘆馬古尼已經成為被詛咒的人，為他感到悲哀。有自稱討厭馬古尼的網友留言：「雖我是他的頭號hater，但我為他感到難過。他長時間表現糟糕，需要換一間球會，讓自己重新建立信心。」不少理性網友也持相同意見，認為馬古尼今夏本應離隊，去一間中下游球會，避免成為輿論焦點，踢多點比賽，慢慢累積信心。

前英格蘭翼鋒華度亦認為輿論對馬古尼不公平，「給他一點肯定吧，我沒有見到他輕易失控球權，烏龍是他唯一做錯的事。」華度建議馬古尼離開英超，他說：「他應該轉會及出國。如果他去到意甲踢波，他可以從後場傳波上去，我們都知他的速度不快。出國踢一年會是完美的選擇，一年後當他回來，（批評）會比現在少一半，他現在遭受的都是荒謬的。」