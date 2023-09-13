羽毛球香港賽｜戴資穎因傷退賽無緣4冠　多謝球迷支持惜未能完賽

「台灣球后」戴資穎周三（13日）於香港羽毛球公開賽女單初賽登場，首輪即對上「自己人」台灣球手許玟琪。

不過這場「台灣內戰」未能打到最後，戴資穎在落後一局後，因傷決定退賽。



戴資穎重臨香港，可惜今次未能在香港公開賽走到最後。（Instagram）

世界排名第4的戴資穎，過去曾在2014、2016、2017年香港羽毛球公開賽3度封后，今次參戰有望力爭第四冠，挑戰單打賽史最多冠紀錄。今日首輪賽事對上世界排名第21的同胞許玟琪，兩人過去曾3度對壘，戴資穎都以直落兩盤勝出。

今場戴資穎表現低迷，首局開段追平9：9後就被許玟琪控制戰局，最多曾落後10分。戴資穎表現力不從心，殺球多次出界，現場球迷紛紛大叫「小戴加油」，希望她能打起精神。她首局以10：21敗陣，第二局落後3：11時，戴資穎突然走向球證，表示決定退賽。

戴資穎雙手合十，向紅館現場球迷鞠躬，走入訪問區後僅指住右肩，示意因肩傷無力再戰：「不太舒服，（可惜）也沒有辦法。」

今次香港公開賽是亞運前最後一個賽事，戴資穎苦笑稱當然希望亞運能登上頒獎台，但現時需要休息和調整。現場球迷的打氣聲，戴資穎都聽到，她感謝大家的支持：「我覺得很好，因為從來到球場，到剛剛（退賽），大家都給我很大的支持，當然想盡力比賽，但可惜不行。」

這位一代球后多次預告會在明年退役，今次重臨香港，很可能是她最後一次以球員身份出戰香港羽毛球公開賽，可惜未能再度踏上頒獎台最高一格，遺憾因傷提早退場。相信沒有多少人能料到她來到香港會在首圈出局，相信會令不少希望一睹她球星風釆的球迷失望。