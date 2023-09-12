羽毛球香港賽｜呂樂樂吳詠瑢激戰74分鐘過關　韌力十足留深刻印象

香港羽毛球公開賽的女雙項目，對上一次有香港組合首圈過關，已經是2017年，當年謝影雪夥拍潘樂恩擊敗隊友躋身16強。

呂樂樂／吳詠瑢周二（12日）與中華台北組合激戰74分鐘，韌力十足，多次飛身救波，最終決勝局戰至「刁時」勇挫對手，相隔6年再有港隊組合殺入香港賽次圈，並讓主場認識到女雙的「呂吳配」。



世界排名45位的呂樂樂／吳詠瑢，在香港賽女雙首圈對中華台北的劉巧芸／汪郁喬，這對台灣組合排名稍高4位，今年在3月在泰國交手時，香港的「呂吳配」直落兩局不敵對手。

相隔半年，雙方在紅館再度碰頭，呂樂樂／吳詠瑢首局早段曾經領先5分，其後又被對手收復失地，雙方末段多次打成平手，呂吳配在落後19：20下，連取3分先取首局。兩對組合實力相若，次局中段起得分梅花間竹，惜在18：18時被台灣組合連贏3分，局數追成1：1平手。

羽毛球．香港賽｜疫情4年後重臨紅館氣氛熱烈 歡呼聲予港將力量

呂樂樂／吳詠瑢多次飛身救波，在主場球迷面前留下深刻印象。（林藹怡攝）

決勝局的戰情如坐過山車一樣，呂吳配一度落後，幸好在換場後連取5分，反超前兼重奪氣勢，但台灣組合逐漸收窄分差並追至18：18平手，其後吳詠瑢打落網，港隊組合一度落後19：20，彷彿重寫首局戰情一樣。

在全場香港球迷的支持下，呂吳配頂住壓力，先化解對方的「Match Point」，再連取兩分，同樣以22：20拿下決勝局，奠勝一刻全場掌聲雷動，力戰74分鐘擊敗對手，下圈將鬥5號種子、泰國的姊妹組合Benyapa Aimsaard／Nuntakarn Aimsaard。

呂樂樂／吳詠瑢力戰74分鐘獲勝，二人激動高呼。（林藹怡攝）

28歲的吳詠瑢與21歲的呂樂樂在上年的越南公開賽開始合作，今年由零開始，出戰不少國際挑戰賽，並在蒙古賽奪冠，是呂吳配的最佳戰績。

兩人打法有耐性，不介意與對手來回多板，韌力十足，對手都不容易取分，今仗更多次飛身救波，贏得不少掌聲外，更在主場球迷面前留下深刻印象。

呂吳配雖然首度主場合作出賽，但吳詠瑢早在2010年已經踏入紅館，2019年因傷缺陣，如今闊別5年再踏紅館，她笑言：「感覺既熟悉又陌生，好像好耐沒有踏入紅館，但好快就重拾感覺。」

呂吳配與其他港將一樣，從中球迷的支持下獲得不少動力，吳詠瑢說：「當聽到主場球迷的聲音時，就算體力下降也要咬緊牙關撐下去，不可令現場球迷失望。」首戰香港賽的呂樂樂則表示，十分高興得到全場球迷支持，令她們更有動力。

呂吳配搭檔只是一年左右，今次是她們首戰500分的大賽，吳詠瑢笑言以往的賽事場地較小，殺球時聲效很大，在紅館則截然不同，她們亦視今次賽事是亞運前哨戰，是心態上一個很好的訓練。

吳詠瑢說：「當聽到主場球迷的聲音時，就算體力下降也要咬緊牙關撐下去，不可令現場球迷失望。」（林藹怡攝）

女雙楊楊配無緣過關

港隊另一對女雙組合楊雅婷／楊霈霖，面對泰國的5號種子Aimsaard姊妹，以16：21及14：21直落兩局敗陣，無緣過關。

楊雅婷賽後坦言，中段跟隨對手的節奏愈打愈急，失誤次數亦增加，非受壓下失誤太多。主場未能交出好成績，楊雅婷直言有點遺憾，楊霈霖希望在配合上再改善及有好的臨場發揮。