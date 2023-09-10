羽毛球香港公開賽｜李卓耀相隔4年爭衛冕　前女單世一出戰外圍賽

作為世界羽聯巡迴賽分站之一的香港公開羽毛球錦標賽，曾是一年一度的本地羽毛球盛事，惟自2020年因疫情取消後，已連續3年未能舉辦，今年一切復常，賽事終於4年來首度復辦，將在9月12日至17日在紅磡香港體育館上演。

賽事除了有多名香港球手出戰，也有大批世界級球星參加，單是單打外圍賽已不乏「大名」球員，作為亞運會前最後一站世巡賽，今站也是亞運的最後檢閱。



世界羽聯巡迴賽．香港公開羽毛球錦標賽（超級500賽）

日期：2023年9月12至17日

地點：紅磡香港體育館

門票：9月12日免費入場（門票已派完）；9月13至17日門票於城市電腦售票網發售



今屆香港公開賽是杭州亞運前最後一站世巡賽，除了韓國隊未有參賽外、中國隊也未有派出最頂尖選手，其他亞運參賽代表團的主將，大多都會亮相。

9月12日焦點：女單前「世一」外圍賽登場

賽事第一天（9月12日）將會上演各項外圍賽，及男雙、女雙部份首圈賽事，最大亮點，當然是來自日本、曾排名女單世界第一的奧原希望，這位2017年世界錦標賽金牌得主將出戰女單外圍賽，鬥中華台北的林湘緹，若能打入正賽，或會遇上馬蓮。

奧原希望經歷低潮後近況有所回勇。（Getty Images）

奧原自東京奧運後狀態急跌、也常受傷患困患，不過她近況有所回勇，8月時先在世界錦標賽16強淘汰泰國好手拉查諾，打入8強；早前在印尼大師賽也進入8強，令她的世界排名稍為回升至第28。

至於另一位「前世一」桃田賢斗原定會來港，由外圍賽打起，對馬來西亞球手詹俊為，惟上周日本媒體報道，桃田腰部受傷，將會退出杭州亞運，相信他未必來港參賽，但世界羽聯暫未顯示他退出。桃田目前世界排名為48，今季最佳成績是3月德國公開賽的季軍，然而其餘多站賽事，除了曾在韓國公開賽打入16強外，其餘分站都在首圈出局。

另外，港將亦會出戰雙打外圍賽，當中包括：

男雙外圍賽：羅卓謙/楊盛才（香港） Vs 馬俊銘/ Goh Boon Zhe（馬來西亞）

女雙外圍賽：范嘉欣/尤漫瑩（香港） VS 吳芷柔/曾曉昕（香港）

混雙外圍賽：楊盛才/范嘉欣（香港） VS 葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）

李卓耀在上一屆即2019年香港公開賽勇奪男單冠軍，成為全城熱話。（資料圖片／楊宇翹攝）

伍家朗李卓耀分遇強敵

2019年的香港公開賽，李卓耀爆冷勇奪冠軍，成為全城熱話，相隔4年才爭衛冕，他在首圈會遇上中國的翁泓陽，李卓耀目前世界排名第16，是香港排名最高的男單選手，他今年曾在泰國公開賽打入決賽獲亞運，亦在德國賽奪季，他早前明言希望透過香港公開賽爭取奧運積分、並以2024年巴黎奧運金牌為目標。翁泓陽世界排名19，今年最佳成績是在5月的馬來西亞大師賽打入決賽，終不敵施里簡夫獲亞運。

另一男單港將伍家朗目前排名18，他首圈便迎來硬杖，惡鬥5號種子、印尼好手基斯堤，若他與李卓耀都能突破首圈，便會在次圈交手。

頭號種子、中國賽冠軍安賽龍會鬥施里簡夫，急速冒起的奈良岡功大則要鬥丹麥好手，祖漢臣，前世界冠軍駱建佑會對法國球手波波夫。上屆香港賽敗予李卓耀的金庭，則要對加拿大的Brian Yang。至於應屆世錦賽男單冠軍、泰國的維迪辛（Kunlavut Vitidsarn），則會先對由外圍賽晉級的球手。

鄧俊文和謝影雪在首圈便要跟隊友李晉熙／吳芷柔交手。（Getty Images）

女單方面，人稱「F4」的4位女將中，安洗瑩和陳雨菲都缺陣，日本球手山口茜會以頭號種子身份出戰，剛在中國賽決賽不敵安洗瑩的她，首圈鬥中國的高昉潔；而預告明年底退役的戴資穎，則會對同屬中華台北的許玟琪，這位甚受香港球迷歡迎的「球后」，早已預告今年世錦賽是她生涯最後一戰世錦，明年難言還會否參加香港賽，今屆隨時成為她近5年來首戰、也是最後一次參加香港公開賽。泰國代表拉查諾則會對丹麥的Mia Blichfeldt。

混雙方面，最矚目的是鄧俊文／謝影雪會在首圈跟隊友李晉熙／吳芷柔碰頭，目前世界排名22的「鄧謝配」今年在印度公開賽創下佳績，打入4強奪得季軍；而不斷進步的「李吳配」排名是相約的24，這場港隊對決也令人期待。