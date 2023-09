羽毛球香港公開賽｜李卓耀相隔4年爭衛冕　前女單世一出戰外圍賽

作為世界羽聯巡迴賽分站之一的香港公開羽毛球錦標賽,曾是一年一度的本地羽毛球盛事,惟自2020年因疫情取消後,已連續3年未能舉辦,今年一切復常,賽事終於4年來首度復辦,將在9月12日至17日在紅磡香港體育館上演。

賽事除了有多名香港球手出戰,也有大批世界級球星參加,單是單打外圍賽已不乏「大名」球員,作為亞運會前最後一站世巡賽,今站也是亞運的最後檢閱。



世界羽聯巡迴賽.香港公開羽毛球錦標賽(超級500賽)

日期:2023年9月12至17日

地點:紅磡香港體育館

門票:9月12日免費入場(門票已派完);9月13至17日門票於城市電腦售票網發售



今屆香港公開賽是杭州亞運前最後一站世巡賽,除了韓國隊未有參賽外、中國隊也未有派出最頂尖選手,其他亞運參賽代表團的主將,大多都會亮相。

9月12日焦點:女單前「世一」外圍賽登場

賽事第一天(9月12日)將會上演各項外圍賽,及男雙、女雙部份首圈賽事,最大亮點,當然是來自日本、曾排名女單世界第一的奧原希望,這位2017年世界錦標賽金牌得主將出戰女單外圍賽,鬥中華台北的林湘緹,若能打入正賽,或會遇上馬蓮。

奧原希望經歷低潮後近況有所回勇。(Getty Images)

奧原自東京奧運後狀態急跌、也常受傷患困患,不過她近況有所回勇,8月時先在世界錦標賽16強淘汰泰國好手拉查諾,打入8強;早前在印尼大師賽也進入8強,令她的世界排名稍為回升至第28。

至於另一位「前世一」桃田賢斗原定會來港,由外圍賽打起,對馬來西亞球手詹俊為,惟上周日本媒體報道,桃田腰部受傷,將會退出杭州亞運,相信他未必來港參賽,但世界羽聯暫未顯示他退出。桃田目前世界排名為48,今季最佳成績是3月德國公開賽的季軍,然而其餘多站賽事,除了曾在韓國公開賽打入16強外,其餘分站都在首圈出局。

另外,港將亦會出戰雙打外圍賽,當中包括:

男雙外圍賽:羅卓謙/楊盛才(香港) Vs 馬俊銘/ Goh Boon Zhe(馬來西亞)

女雙外圍賽:范嘉欣/尤漫瑩(香港) VS 吳芷柔/曾曉昕(香港)

混雙外圍賽:楊盛才/范嘉欣(香港) VS 葉睿慶/蕭紫萱(馬來西亞)

李卓耀在上一屆即2019年香港公開賽勇奪男單冠軍,成為全城熱話。(資料圖片/楊宇翹攝)

伍家朗李卓耀分遇強敵

2019年的香港公開賽,李卓耀爆冷勇奪冠軍,成為全城熱話,相隔4年才爭衛冕,他在首圈會遇上中國的翁泓陽,李卓耀目前世界排名第16,是香港排名最高的男單選手,他今年曾在泰國公開賽打入決賽獲亞運,亦在德國賽奪季,他早前明言希望透過香港公開賽爭取奧運積分、並以2024年巴黎奧運金牌為目標。翁泓陽世界排名19,今年最佳成績是在5月的馬來西亞大師賽打入決賽,終不敵施里簡夫獲亞運。

另一男單港將伍家朗目前排名18,他首圈便迎來硬杖,惡鬥5號種子、印尼好手基斯堤,若他與李卓耀都能突破首圈,便會在次圈交手。

頭號種子、中國賽冠軍安賽龍會鬥施里簡夫,急速冒起的奈良岡功大則要鬥丹麥好手,祖漢臣,前世界冠軍駱建佑會對法國球手波波夫。上屆香港賽敗予李卓耀的金庭,則要對加拿大的Brian Yang。至於應屆世錦賽男單冠軍、泰國的維迪辛(Kunlavut Vitidsarn),則會先對由外圍賽晉級的球手。

鄧俊文和謝影雪在首圈便要跟隊友李晉熙/吳芷柔交手。(Getty Images)

女單方面,人稱「F4」的4位女將中,安洗瑩和陳雨菲都缺陣,日本球手山口茜會以頭號種子身份出戰,剛在中國賽決賽不敵安洗瑩的她,首圈鬥中國的高昉潔;而預告明年底退役的戴資穎,則會對同屬中華台北的許玟琪,這位甚受香港球迷歡迎的「球后」,早已預告今年世錦賽是她生涯最後一戰世錦,明年難言還會否參加香港賽,今屆隨時成為她近5年來首戰、也是最後一次參加香港公開賽。泰國代表拉查諾則會對丹麥的Mia Blichfeldt。

混雙方面,最矚目的是鄧俊文/謝影雪會在首圈跟隊友李晉熙/吳芷柔碰頭,目前世界排名22的「鄧謝配」今年在印度公開賽創下佳績,打入4強奪得季軍;而不斷進步的「李吳配」排名是相約的24,這場港隊對決也令人期待。