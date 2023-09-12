羽毛球．香港賽｜疫情4年後重臨紅館氣氛熱烈　歡呼聲予港將力量

經歷4年疫情，香港羽毛球公開賽終於重臨紅磡體育館。今日（12日）上演首日賽事，即使是星期二，因為首日門票免費派發的關係，吸引不少球迷入場，為港隊的打氣聲此起彼落，港將們都大讚氣氛好，並對他們的發揮有幫助。



羽毛球香港賽相隔4年再度舉行，首日賽事免費派發門票，即使是星期二亦有不少球迷入場觀戰，現場的氣氛不錯。

在紅館的主場出戰，先後登場的港將們當然是主角，每當有港隊成員出戰時，看台上的歡呼聲不斷，打氣、歡呼聲此起彼落，不時響起「香港隊加油」。若然港隊落後時，球迷更落力支持，只要有港隊就有氣氛。就算是「港隊內鬥」，球迷們看到精彩的來回球時，都不會吝嗇掌聲。

即使是星期二，不少球迷亦入場支持。（林藹怡攝）

港隊男雙代表楊盛才／羅卓謙鬥馬來西亞組合，首局戰情激烈，戰至「刁時」以22：20先拔頭籌，「楊羅配」其後次局愈打愈順，再以21：14再下一局，直落兩局擊敗對手，順利躋身正賽。

「楊羅配」多次取分後振臂高呼，帶動主場球迷的氣氛，楊盛才賽後表示球迷的支持十分有幫助，「今日首戰混雙表現一般，在該仗吸收了經驗後，利用主場球迷的歡呼盡快入局，每當比分愈追愈近時，聽到球迷們的打氣聲，就會提醒自己要堅持下去，加上能夠在家人的見證下晉級，感到十分開心。」

羅卓謙坦言，今仗開段比較緊張，較多失誤而影響心態，其後稍為調整打法後愈打愈好，而他與楊盛才已有3個月沒有一同比賽，今次比賽是亞運前的大好機會來培養默契，並重拾比賽的感覺。

羅卓謙／楊盛才力挫馬來西亞組合過關。（林藹怡攝）

陳延澤帶病上陣大讚現場氣氛

另一港隊男單代表陳延澤，今年再度在紅館出戰，大讚現場氣氛好，「其實與4年前（在紅館出戰）的感覺差不多，但今日有不少觀眾入場，現場氣氛十分好，每次聽到打氣聲時也提醒自己不要放棄，嘗試把狀態提升。」

陳延澤外圍賽首圈遇上法國球手Arnaud Merkle，連續兩局後來居上反勝，直落兩局晉級，其後再鬥中華台北球手蘇力揚，可惜未能再下一城，以12：21及17：21不敵對手，無緣打入明日的正賽。

陳延澤連戰兩場，最終不敵中華台北球手蘇力揚止步。（林藹怡攝）

陳延澤上星期受感冒影響，在比賽時偶有咳嗽，在休息時亦有抹鼻水，他坦言對狀態有影響，「上星期感冒如今還未痊癒，所以今次亦以盡力的心態作賽，今仗的身體有點跟不上，加上在短時間內打兩場，首戰（對法國球手）的體能消耗甚大，對第二場亦有些影響。」

帶病上陣的陳延澤對他的發揮有影響。（林藹怡攝）

另一男單港將吳英倫則連挫兩名印度球手，他抱着衝擊的心態首戰香港公開賽，結果打入正賽，更表示在紅館比賽的感覺與別不同，「好開心，可以聽到很多觀眾打氣聲，整個人興奮好多，與其他比賽的感覺差很遠。」