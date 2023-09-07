羽毛球．中國賽｜鄧俊文謝影雪不敵日本東渡配　次圈出局錄8連敗

世界羽聯巡迴賽中國公開賽，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪次圈便遇上世界排名第2的強敵渡邊勇大／東野有紗。面對來自日本的老對手，「鄧謝配」力戰以14：21、17：21，總局數0：2不敵對手出局。



日本組合渡邊勇大／東野有紗是今次賽事2號種子，世界排名最高曾排在第1名，亦正是在東京奧運擊敗「鄧謝配」奪得銅牌的「冤家」。

今仗鄧謝配的對手渡邊勇大／東野有紗，正是在東京奧運擊敗他們奪得銅牌的「冤家」。（Getty Images）

兩隊在第一局曾打至8：8平手，不過日本組合突發力連取5分拉開比數，鄧謝配雖一路力追但仍無法拉近分差，最終以14：21輸掉第一局。第二局「東渡配」開局即連取3分，及後港隊力追至7：7平手，惟日本組合又連取4分，拉開分差至12：8，讓鄧謝配陷入苦戰。

不過鄧謝兩人仍急起直追，兩度將分差追至只有1分，不過在17：18時東渡配直落連取3分拿下「Match Point」，以2：0取勝晉級。

第二局鄧謝配雖兩度力追至分差只有1分，惟最終仍以17：21輸掉第二局。（資料圖片，Getty Images）

今次是雙方歷史第15次交手，此前鄧謝配只在兩年前的印尼大師賽贏過1次，也就是奧運後的首次交鋒。之後雙方7次對碰皆由日本組合勝出，最後一次交手是今年7月的日本公開賽16強，惟港隊組合以1：2憾負對方。這場落敗後，已是鄧謝配對這支日本組合的8連敗。