足球｜李察利臣將回英國接受心理治療　稱早前落淚與表現無關

周三（13日）的世界盃外圍賽，巴西憑馬昆奴斯（Marquinhos）在90分鐘的入球一箭定江山，以1：0擊敗秘魯。擔任箭頭的李察利臣（Richarlison）繼上周六（9日）對玻利維亞的比賽後再次「食白果」。

李察利臣上季在英超僅為熱刺攻入1球，今季入球荒持續，至今4場仍未「開齋」。這名鋒將在國家隊的表現亦不如人意，去仗被調離場時，更被拍到在後備席上流淚，自然又成為球迷談論對象。他在今次賽後接受訪問時，表示那與場上表現無關，更稱會接受心理治療，以更強狀態回到球場。



巴西上場世界盃外圍賽以5：1大勝玻利維亞，但擔任箭頭的李察利臣卻未有入球，被換走時顯得十分沮喪，更被鏡頭拍到在後備席上落淚。

李察利臣今場以頭鎚先開紀錄，但其後被判越位入球無效。（Getty Images）

李察利臣今場續擔任巴西正選，並在第29分鐘接應隊友傳中頭鎚破網，但VAR介入後宣布越位在先入球無效。他在64分鐘被換走，依然未能取得「士哥」，不過未有像上場一樣情緒崩潰。

上場李察利臣被換走後落淚片段：

這名巴西前鋒近年入球能力屢遭詬病，自去年夏天以6000萬鎊從愛華頓加盟熱刺後，上季英超上陣27場只入1球，更有網民剪輯出「李察利臣2023/24球季英超全部入球」影片嘲笑，今季則踢了4場仍未「開齋」。

今場賽後接受巴西《環球報》（O Globo）訪問時，李察利臣表示上場落淚是與場外其他事情有關：「在過去5個月，我在球場外經歷了一段動盪（turbulent）的時期，現在家鄉的事情已經穩定下來。那些只關心我金錢的人已經不再與我親近。」

上場對玻利維亞一役，李察利臣被換走時神情沮喪。（Getty Images）

他續稱事情將會變得順利，「我相信我會在熱刺有出色表現，並回復昔日狀態。我現在會回到英格蘭尋求心理醫生協助，使我的心理變得強大，我會以更強的姿態回歸。」

這名巴西前鋒否認上場落淚是因為表現不佳：「在我看來，對玻利維亞的比賽我踢得不差。那（落淚）更多是因為場外爆發了一些事情，並超出了我的處理和控制範圍，而且涉及我身邊一些親近的人。」報道指李察利臣沒有透露具體細節，但稱他已經與出道後便一直合作至今的經理人Renato Velasco停止合作。

英國《每日郵報》則表示收到來自巴西的消息，指事情可以追溯到18個月前，李察利臣被身邊的好友和同事背叛，事情在卡塔爾世界盃期間變得更為嚴重。之後他受傷缺席時，有人建議他去接受心理治療。

李察利臣加盟熱刺後入球表現並不理想。（Getty Images）

熱刺目前在英超4戰保持不敗，排在聯賽第2名，下場比賽為周六（16日）面對錫菲聯。李察利臣表示回去後會與球隊好好討論，「我需要坐下來跟球會好好談談，取得良好狀態並融入球隊。」