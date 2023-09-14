羽毛球香港賽｜李佳豪連贏安賽龍李梓嘉闖8強　台名將之後成黑馬

香港羽毛球公開賽周三（13日）首圈大吹冷風，繼戴資穎傷出後，「一哥」安賽龍（Victor Axelsen，又譯艾素臣）亦爆冷遭中華台北球手李佳豪淘汰，是今年香港賽的最大冷門之一。24歲的李佳豪16強與馬來西亞的李梓嘉爭晉級，最終力戰3局下再過一關，連續兩輪淘汰大牌球手，昂然晉身8強。

在台灣有「青少年球王」稱號的李佳豪，如今在香港成為「屠龍使者」，出生自羽毛球世家的他，慢慢譜寫出一條屬於自己的羽毛球路。



李佳豪。（蘇煒然攝）

被列為頭號種子的安賽龍，在香港賽首圈鬥李佳豪，這名丹麥「一哥」失誤頻頻，首局以16：21先失首局，雙方次局初段拉成均勢，當被李佳豪追至5：5平手後，安賽龍愈打愈迷失，隨後連失多分，丹麥球王未能力挽狂瀾，以大比數10：21再失一局，爆冷首圈止步。安賽龍賽後直言，「我輸給一個表現更佳球手」。

羽毛球香港賽｜安賽龍爆冷負台灣球手出局 首圈已有多位名將下馬

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世界排名37位的李佳豪次圈遇上排名16的李梓嘉，雙方過往4次交手，各勝2場。李梓嘉入局稍慢，當他適應後收窄差距再反超前，強勁扣殺當然是他的得分本領之一，李梓嘉以21：19先取首局。換邊後，風向稍為不同，較有利以控球為主的李佳豪，加上李梓嘉的失誤增多，差距一度拉開至10分，李佳豪以21：17扳回一城。

李佳豪決勝局連取5分，李梓嘉隨即回敬8分反先，李佳豪換邊後立即收復失地，而他繼續控球打法，每當李梓嘉在後場救波時，失誤率大增，二人戰至「刁時」，李佳豪最終以22：20拿下決勝局，激戰66分鐘反勝晉級，這名台灣球手跪在地上，激動慶祝。

李佳豪力克李梓嘉後，激動跪地慶祝。（夏家朗攝）

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連贏兩名將 李佳豪：還沒反應過來

當李佳豪擊敗安賽龍後，幸福來得太突然，他直言「還沒反應過來」，今仗擊退另一名前列球手，李佳豪的反應一樣，「（對於勝仗）沒來得及反應，當籤表出來時沒有太大期望，如今能夠贏到兩名高排名的球手，感覺很夢幻，而這兩仗的發揮也不錯，享受在場上的每一刻。」

李佳豪自今年6月打入新加坡公開賽8強後，表現稍為回落，連續4個BWF賽事亦在首場輸波，他承認陷入了低潮，似乎在香港賽找到出口，「有時候打低級別賽事心態控制不好，容易失去自己風格，反而今日發揮得好，是因為只專注在比賽過程中，如何把狀態及戰術發揮出來，對於勝負卻沒想太多，都是一分一分打，所以得到這樣的結果也是意料之外。」

將勝負放在一邊，是李佳豪的致勝關鍵。（夏家朗攝）

出生自羽毛球世家的「青少年球王」

出生自羽毛球世家的李佳豪，父親李謀周與母親陳曉莉也是羽毛球運動員，父母亦曾贏過台灣排名賽單打冠軍，李謀周更贏得15次，世界排名最高曾為第15位，是當年的「台灣球王」。李佳豪盡得父母的天賦，與胞姊一同踏上羽球之路。

李佳豪的小時候，隨着家人到球場，看着姊姊受訓，逐漸培養對羽毛球的興趣，他獨自一人與羽球亦可自得其樂。當李佳豪進入小學後，父親重點培訓他，以未來球手為目標，當同學們也在玩耍時，李佳豪卻在體育館內苦苦堅持。當李佳豪升上中學後，拾回當初打羽毛球的初心，加上戰績漸有起色，從而鞏固他成為職業球手的目標。

李佳豪與胞姊齊齊贏得成都世大運的混合團體金牌。（Instagram截圖）

李佳豪的努力沒有白費，在2016年摘下亞洲青少年錦標賽銀牌，成為18年來亞青賽男單成績最好的台灣球員，其後在2017年1月，李佳豪更登上青少年世界排名第一，故此台媒以「青少年球王」形容李佳豪。

李佳豪由「青少年球王」到成為今年第5個「屠龍使者」、擊敗當今毫無爭議的球王安賽龍，這名台灣的羽毛球名將之後，正在譜寫屬於自己的羽球路。