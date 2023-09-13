羽毛球香港賽｜混雙內戰鄧謝配反勝　謝影雪感謝球迷趕收工入場

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪周三（13日）在香港羽毛球公開賽亮相，混合雙打首輪賽事即對上港隊隊友李晉熙／吳芷柔，這場混雙內戰由「鄧謝配」後來居上反勝晉級次圈。

鄧俊文和謝影雪在東京奧運期間，以打不死精神贏盡香港人支持，二人表示奧運後首次在主場球迷面前比賽倍感緊張，幸好經調整後在港人面前再次展現決心。



羽毛球．香港賽︱身經百戰的鄧俊文／謝影雪稱，在主場出戰感到緊張。（蘇煒然攝）

相隔4年，香港羽毛球公開賽再假香港體育館舉辦，香港運動員終於能在主場作賽。次日賽事，焦點落在混合雙打中的港隊「混雙內戰」，由「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪對上隊友「李吳配」李晉熙／吳芷柔。

兩對港隊訓練夥伴，自然相當了對方球路和習性，開局由「李吳配」佔上風，中段兩次連取4分加上「鄧謝配」接連失誤，一度領先最多6分，李晉熙／吳芷柔以21：18先取一局。「鄧謝配」第二局開段仍處落後，但中段發力，兩次連續得分拉大優勢，不時大叫震奮士氣，氣勢如虹地以21：13、追平局數1：1。

羽毛球．香港賽︱港隊兩對混雙組合內戰。（蘇煒然攝）

「李吳配」在決勝主導節奏，順利領先11：7交換場區；不過在暫停戰火期間，「鄧謝配」也及時調整，末段更連取4分，鄧俊文決勝分不斷來回強攻吳芷柔，最後以21：16逆轉。

今場「內戰」贏盡現場球迷掌聲，4年後再度主場出戰的「鄧謝配」表示，賽前已相當期待，謝影雪笑說：「好期待，我以為上年會有（賽事），但最後都沒有。第一局我好緊張，對球場有點陌生。」

「鄧謝配」感謝球迷支持

東京奧運後，「鄧謝配」的球迷數目直線上升，奧運後首次主場亮相自然期望能表現到最好，只是首輪即對上最難打的對手：「大家都好熟大家，我覺得好難打，落後7：11時，我只知道不能放棄。」

鄧俊文一邊補充道：「我們很大決心，想一分一分追，加上對手失誤變多，才得以取下決勝局。」俊文笑指沒有想過初賽都這麼多球迷入場，「初賽、香港對香港都好多支持，對我們是很大的鼓勵。」阿雪對現場球迷表達謝意，「我知道很多人是收工趕過來，我真的很開心。」

羽毛球．香港賽︱李晉熙／吳芷柔力戰下敗給港隊隊友。（蘇煒然攝）

即使輸球，卻是亞運前一次肯定

一家歡喜，一家愁。完場後的「李吳配」氣氛大不同，吳芷柔應對傳媒的同時，李晉熙只忙着抹汗冷靜下來。吳芷柔細數不少敗陣原因，「對手搶網好快，我們後來好被動⋯⋯」，李晉熙卻說出一句相當正面的感受：「（今場）更加確認我們的打法、得分手段，其實是可以的，我們亞運時會更好。」

即使敗於隊友手下，「李吳配」的決心不比上屆亞運奪銀的「鄧謝配」少，李晉熙堅定地說：「亞運當然想上頒獎台。」