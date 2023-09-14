羽毛球香港賽｜安賽龍爆冷負台灣球手出局　首圈已有多位名將下馬

香港羽毛球公開賽時隔4年後復辦，今屆賽事可謂星光熠熠，男子單打以世界排名第一球手安賽龍（Viktor Axelsen，又譯：艾素臣／艾薩臣）為首，還有印尼名將真庭、前世界冠軍駱建佑、中華台北好手周天成、日本球手常山幹太和西本拳太。女子單打「Big 4」球手之中，有台灣球后戴資穎和日本的山口茜，還有三屆世界冠軍馬蓮、泰國球手拉查諾以及「前一姐」奧原希望。

意想不到的是，周三（13日）正賽首圈賽事，安賽龍、戴資穎、駱建佑、周天成和奧原希望等星級球手已悉數下馬。



羽毛球．香港賽︱安賽龍難得來港獻技，可惜首圈出局。（蘇煒然攝）

香港賽首圈連場爆冷

香港羽毛球公開賽首圈32強賽事已爆冷頻頻，男子單打方面，被列今次賽事7號種子的中華台北球手周天成，以15：21、19：21被馬來西亞球手黄智勇擊敗。至於6號種子、新加坡球手駱建佑，則與法國年輕球手C波波夫（Christo Popov）激戰3盤下敗陣。

至晚上重頭戲，「一哥」安賽龍登場，他的對手是中華台北球手李佳豪。剛在周日贏得中國公開賽的安賽龍，顯然不太「入局」，失誤頻頻，首局即使在技術暫停領先11：9，休息過後反而愈打愈急，經常擊球出界或落網，以16：21先失首局。

羽毛球．香港賽︱中華台北球手李佳豪發揮水準，擊敗安賽龍晉級16強。（蘇煒然攝）

安賽龍32強止步：一切歸功對手

次局初段雙方再次拉成均勢，當李佳豪追至5：5平手後，安賽龍愈打愈迷失，李佳豪連拿多分，丹麥球王無力挽回，以大比數10：21再失一局，輸掉比賽。

賽後安賽龍沒有為落敗找藉口，僅稱：「我輸給一個表現更佳球手」（I lost to a better player）。他繼而補充，3日前才戰畢中國公開賽，明顯對他有影響，「短時間內要到一個全新地方適應一切，實在有點困難」，惟他重申：「一切歸功對手，除了他值得獲勝，我無話可說」。他表示會休息數天，然後重投訓練。

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安賽龍香港賽往績差

這位丹麥球王在羽毛球界戰績輝煌，偏偏在世界羽聯（BWF）巡迴賽分站之一的香港公開羽毛球錦標賽表現奇差，8次報名參加香港公開賽，一次退賽，兩次首圈出局，三度次圈止步，最好成績的兩次也只是打入8強。

當然以安賽龍這種級數的球員來說，鳳凰無寶不落，今年他5度晉身BWF巡迴賽決賽獲得4冠1亞，當中3個是超級1000級別、2個是超級750級別，相對而言，只屬超級500級別的香港公開賽吸引力自然不及分數和獎金更多的大賽，而且在羽毛球賽季既漫長又密集，球員「揀波打」也在情理之中。

曾三度在香港公開賽奪冠的戴資穎，因傷退賽無緣4冠。（蘇煒然攝）

男單16強只剩下兩種子球手

隨着頭號種子安賽龍、6號種子駱建佑、7號種子周天成、8號種子印度球手Lakshya Sen悉數在首圈出局，3號種子兼應屆世界冠軍泰國球手韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）、4號種子日本球手奈良岡功大退賽，今屆香港賽8位男單種子球手之中，16強階段只剩下2號種子真庭（Anthony Sinisuka Ginting）和5號種子基斯迪兩位印尼球手。

反觀女子單打方面，一眾種子球手發揮大致正常，頭號種子山口茜、3號種子馬蓮（Carolina Marín）、4號種子拉查諾（Ratchanok Intanon）、5號種子瑪麗斯卡（Gregoria Mariska Tunjung）、6號種子韓悅、7號種子張蓓雯、8號種子王祉怡全部晉級16強，可惜賽事2號種子、台灣球后戴資穎受到肩傷困擾，首圈戰至中途退賽。

日本名將奥原希望雖未被列為今屆種子，但她身為前世界排名第一球手，也是焦點所在，可惜她在32強以7：21、21：23不敵印尼球手Putri Kusuma Wardani，同樣首圈止步。

香港公開羽毛球錦標賽作為世界羽聯巡迴賽分站之一，曾是一年一度本地羽毛球壇盛事，惟自2020年因疫情取消後，已連續3年未能舉辦，今年一切復常，賽事終在4年來首度復辦。作為亞運會前最後一站世巡賽，今站也是各位球手在亞運前的最後檢閱。早段已失去一班星級球手，無疑令今屆賽事失色不少，幸而紅館主場氣氛熱烈，一班香港及外國球手深深感受球迷熱情，在比賽中落力演出。