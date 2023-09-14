羽毛球香港賽｜伍家朗負基斯迪三度一輪遊　亞運前遇關鍵備戰課題

香港羽毛球公開賽周三（13日）正賽首輪賽事大批香港球手登場，男子單打除了「一哥」李卓耀對上中國球手翁泓陽外，伍家朗與印尼的5號種子基斯迪激戰3局下落敗。

連續三次在香港公開賽「一輪遊」感覺並不好受，但家朗認為贏輸很平常，並表示，「亞運前要處理壓力。」



羽毛球．香港賽︱伍家朗稱，連續三次在香港公開賽「一輪遊」感覺並不好受。（蘇煒然攝）

伍家朗近3年來陷入冠軍荒，直到今年3月於德國公開賽終收獲好消息；之後6月再出戰台北公開賽並打入4強。家朗雖然曾經在2016年香港公開賽主場奪冠，但自2017年16強止步後，已經歷兩次首圈出局。

現時世界排名18的伍家朗，今次首輪對上世界排名第6印尼好手基斯迪（Jonatan Christie），雖然兩人過往10次交手各得5勝，但近4次對戰中，以3度獲勝的基斯迪狀態較佳。伍家朗開局佔優領先3分，他一度被對手追上，仍咬緊比數首局先贏21：16。

羽毛球．香港賽︱伍家朗首輪便要面對世界排名第6的印尼好手基斯迪。（蘇煒然攝）

次局家朗開局一度領前6：3，不過在體能消耗下，中段開始陸續出現失誤，錯失獲勝機會，並以17：21敗陣，被基斯迪追平局數1：1。決勝局兩人再度拉鋸，家朗一度連失4分落後12：16，他在劣勢下發力追平16：16，但最後仍以17：21再輸一局，遭遇香港公開賽第三次「一輪遊」。

走入訪問區，家朗神色凝重，憶述今仗因為比數接近，打得相當手緊：「打主場賽事想表現好，就有無形壓力，（壓力）也比平時大。」他坦言今天發揮並不理想，預計今次賽事與亞運感覺相近，指出接下來有機會要再面對同樣的壓力問題，認為需要在亞運前處理。

羽毛球．香港賽︱伍家朗稱，亞運前要處理好壓力問題。（蘇煒然攝）

再次在主場首圈出局，可惜歸可惜，家朗也明白是常態：「球手實力相近，很多時決勝在於狀態和體力。」隨即反思完賽後的課題，備戰亞運：「之前太多比賽，沒有常規訓練，香港站我們不用舟車勞頓，可以把握好最後2至3星期保持好狀態。」

羽毛球．香港賽︱李卓耀首圈順利晉級，下輪在16強硬撼基斯迪。（蘇煒然攝）

同日以衛冕姿態參賽的另一男單港將李卓耀，面對世界排名19的中國球手翁泓陽，以21：13、21：15直落兩局勝出，16強將會硬撼今仗擊敗伍家朗的基斯迪，且看他能否為隊友「復仇」。