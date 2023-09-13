杭州亞運︱陳芷澄率高球港隊望修補遺憾　16歲女將初舞台：很榮幸

香港代表隊將派4男3女參與杭州亞運高爾夫球項目，職業球手如陳芷澄、許龍一等，因賽制變動而獲准參賽，全力為港隊衝擊獎牌。



今屆杭州亞運破天荒開放職業選手參賽，令征戰女子美國巡迴賽（LPGA）多年的陳芷澄（Tiffany），終能自2010年廣州、2014年仁川亞運後再代表港隊出戰。她透露自己得知消息後即聯絡中國香港高爾夫球協會，更選擇放棄美巡賽分站賽事，也要為港隊上陣。

陳芷澄將第三度參與亞運。（袁志浩攝）

第三度戰亞運 陳芷澄以獎牌為目標

「心情很興奮。因為2014年時已知自己即將轉全職，（2018年亞運及之後）或不會再有機會打。雖然這樣做會影響我在美巡賽的積分及排名，但毫無疑問代表香港是首選。」

Tiffany於2014年仁川亞運女子個人賽首三輪後本來位列前三，但最後一日失準，最終以第八名完成，她坦言留有遺憾：「差少少有機會贏得獎牌，希望今次彌補當做不到的目標。」

不過，由於今屆亞運高爾夫球賽容許全職球手參賽，Tiffany將遇上多位中國、韓國及泰國的球手，包括現時世界排名第一、中國的殷若寧。她認為對方站上頒獎台的機會十分高，「如中國的殷若寧、林希妤及劉鈺，都是我打美巡賽時的好友，所以今次爭牌機會，或許不比過往（只開放業餘球手參與）更容易。」然而她相信今次賽例變動，有助高球運動獲得更多關注。

陳芷澄希望贏得獎牌，但坦言難度不小。（袁志浩攝）

職業比賽中，高球手都以個人名義參賽，要自行安排行程、住宿、飲食等，所以Tiffany期待以團隊形式參與的亞運或奧運，因可獲得足夠支援、更專注打比賽，不再孤軍作戰。「亞運住選手村，跟其餘香港運動員一起，好好玩，像有很多人陪住我。最想見到張家朗，他很厲害，我也有留意他的社交網站；當然也想自己像劍擊或游泳一樣有出色的成績。」

今屆Tiffany將夥拍兩位16歲小將劉弦（Arianna）和韓紫琳（Sophie）並肩作戰，她認為雙方可以交流想法，「我跟她們一樣，年紀很小就代表香港，也是多年的業餘球手，在準備比賽、調整策略、處理球場難度等方面上，都可傳授自己的經驗。」

亞運時會年滿16歲的劉弦首戰亞運。（袁志浩攝）

小將劉弦初戰亞運 向頂尖球手偷師

劉弦與韓紫琳7月在青少年世界高爾夫球錦標賽上奪得15至18歲女子團體賽冠軍，同時於個人賽並列亞軍。隨後香港高球協會便宣布，高球已合符資格於2025年歷史性升格為香港體育學院「A級」精英體育項目。

Arianna表示自小夢想代表香港參與大型運動會，今次會珍惜難得的機會，享受比賽過程，「參賽很榮幸，也很有意思，因為會跟頂尖的職業球手、還有我的隊友一起比賽，可以向她們好好學習。」

仍在就讀高中的Arianna於兩年後畢業，計劃到美國升讀大學並繼續打比賽，她坦言以陳芷澄為榜首，未來想成為職業球手，但今屆亞運只會用平常心應對，「盡力備戰，用最佳狀態去打，集中每一桿，目標是排名愈前愈好。」

許龍一挾亞巡賽分站冠軍的身份參與亞運。（袁志浩攝）

港隊曾赴杭州集訓適應比賽場地 男團有力爭牌

另外，港隊亦派張雄熙、黑純一、許龍一及伍城鋒4名男將，當中許龍一今年3月成為首位在亞巡賽奪冠的香港球手。許龍一表示自此一役，他充滿信心，「每次打比賽，我都從心底相信自己可以在高水平競爭。」首次參加亞運的他不為自己訂下任何目標，「做好自己，就沒有問題。我很享受團隊比賽，可以跟隊友不斷討論、互相幫忙。」

張雄熙透露港隊8月曾到杭州集訓、適應亞運場地。（袁志浩攝）

許龍一及張雄熙周三（13日）於香港哥爾夫球會粉嶺球場，出戰「盈豐青少年運動員基金會國際高爾夫球挑戰賽」，與新加坡球手展開為期兩日的團體及個人賽，並作慈善籌款。

第二度參與亞運的張雄熙認為，自己比上屆時準備更充足，他與許龍一早前曾前往杭州集訓、試打亞運場地，雖然球場果嶺斜度令球手需特別留神，但他相信場地適合港隊發揮，希望在男團項目衝擊獎牌。

香港隊成員周三及周四出戰「盈豐青少年運動員基金會國際高爾夫球挑戰賽」，與新加坡隊交手。（袁志浩攝）

高爾夫球港隊亞運名單：

男子：張雄熙、黑純一、許龍一、伍城鋒

女子：陳芷澄、韓紫琳、劉弦

