羽毛球．香港賽｜鄧俊文謝影雪負中國組合　奪銀仍創歷來最佳戰績

香港羽毛球公開賽周日（17日）上演決賽日，決出4年來首度復辦之下的香港站冠軍。

萬眾矚目的混合雙打項目，香港組合鄧俊文/謝影雪對中國組合郭新娃/魏雅欣，兩人雖然連輸兩局，與冠軍只差一步，但全場打出拚搏精神，尤其第二局末段，扣人心弦。兩人賽後向觀眾鞠躬致謝，許多球迷高呼「做得好好呀」。



「鄧謝配」在主場出戰，賽前自然是熱門，他們打入決賽，已創出個人參加香港公開賽以來最佳戰績，奪冠的話，更會成為香港賽自1982年首次舉辦以來，首支奪得冠軍的香港雙打組合。

不過對手也絕不容少覷：郭新娃的混雙世界排名178（夥拍張殊賢），今次夥拍的「師姐」魏雅欣，原與蔣振邦組合列混雙世界排名第8。

鄧俊文/謝影雪爭冠。（資料圖片；廖雁雄攝）

「鄧謝配」一出場，現場立刻高呼「We are Hong Kong」，看台上的傳媒席，絕大部份座位都被明顯不是傳媒工作者的觀眾坐滿，全場不停歡呼，觀眾以手機拍攝比賽場面。

中國組合進攻凌厲，戰況明顯比鄧俊文/謝影雪4強對馬來西亞組合時緊湊得多，但「鄧謝配」早段守得穩，也能沉着應對，先失一分下未幾反超3：1，再拉開至7：3。惟對手此時連取6分反超前至9：7，中國組合進而以11：8進入技術暫停。賽事再展開後鄧謝仍陷劣勢，再失5分，以13：21先輸一局。

第二局，鄧謝配在先落後1：3下連取4分反先，惟中國組合又超前7：6。主場觀眾更用力為港隊打氣，雙方陷入拉鋸，鄧俊文/謝影雪連取兩分再超前，中國隊即又還以顏色，雙方分差保持在1分上落。戰至10：10，雙方爭奪進入暫停的1分，鄧謝雖力抗對手強攻，惟最後即使飛身救球，仍被中國隊領先11：10。

鄧俊文/謝影雪稍息過後，繼續與對手互有領先，比分在13：13、14：14、15：15拉鋸。進入局尾，鄧謝堅持奮戰，由17：20追到19：20，但最終以19：21不敵，局數負0：2，與冠軍只差一步，兩人賽後向現場觀眾鞠躬，許多觀眾高呼「做得好好呀」回應。