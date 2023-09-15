羽毛球．香港賽｜鄧謝配挫法國組合3連反勝　相隔7年主場再闖4強

鄧俊文/謝影雪沒令香港球迷失望，以局數2：1反勝位列2號種子的法國組合，相隔7年，再次晉身香港公開羽毛球錦標賽4強，平了最佳戰績。

周五晚的紅館也特別熱鬧，就算一度懸掛紅色暴雨警告，仍無阻球迷支持香港隊的雅興，入座率達八成。



星期五晚的紅館十分熱鬧。（趙子晉攝）

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪與法國組合、2號種子Thom GICQUEL／Delphine DELRUE爭奪4強席位，「鄧謝配」對上3次交手，兩度落敗。

當鄧謝配出場時，「香港隊加油」等打氣聲不絕，這對港隊組合在技術暫停時以11：7領先。但對手逐漸收窄差距，追至15：15平手，鄧/謝其後更首度落後，加上關鍵挑戰不果，被拉開至兩分差距，即使鄧俊文一記精彩扣殺得分，鄧/謝仍以19：21先輸一局。

看台上有球迷舉起「鄧謝配加油」。（廖雁雄攝）

第二局不容有失，雙方早段互換領先後，鄧/謝逐漸拉開比分，後段更曾領先至10分。戰至末段，鄧/謝面對法國組合強攻，謝影雪失平衡倒地先救一球，然後鄧俊文再胯下救波，逼使對方打落網，掀起今晚高潮，鄧謝配以21：9扳回一城。

決勝局早段戰情緊湊，鄧/謝再展永不放棄的精神，即使失位仍力挽狂瀾；兩人氣勢如虹，以11：7領先後，對手連番失誤，鄧/謝曾經拉開至9分優勢，其後憑一次觸網球得分取得「Match Point」，似乎連幸運之神也站在鄧/謝一方，兩人最終以21：11贏得決勝局，力戰65分鐘反勝對手，殺入4強，謝影雪激動得臥在地上慶祝。

鄧謝配對上一次在香港賽打入4強是2016年，如今追平主場最佳紀錄，明日（16日）將與馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏爭入決賽。

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鄧謝愈戰愈勇，加上主場球迷的熱烈打氣下，助他們反勝晉級。（廖雁雄攝）

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縱然鄧謝配首局一度領先，但入局慢的問題依然未解決，鄧俊文說：「對上兩次（對法國組合）都輸，第一局都是有點綁手綁腳，就算比分看似接近，但無謂失誤開始多，中段都被拉開。今仗以衝擊的心態應戰，就算首局落後，反而放得更開去發揮。」俊文希望明日首局要做得更好，改善入局問題，身旁的阿雪不禁笑言：「你噚日都係咁講啦！」

相隔7年再在主場闖入4強，鄧俊文直言今仗在信心增強不少，「以前那種熱血、激烈的感覺全都歸來，對我們無疑是一枝很大的強心針，希望明日發揮得更好」。

鄧謝配反勝晉級後，謝影雪激動地臥在地上慶祝。（廖雁雄攝）

李佳豪今日在香港賽8強迎戰基斯迪。（廖雁雄攝）

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男單方面，連挫安賽龍及李梓嘉的中華台北球手李佳豪，8強遇上今日26歲生日的印尼球手基斯迪（Jonatan Christie），雙方多次互換領先，基斯迪連續兩局在後段後來居上，結果以21：19及21：18晉級，李佳豪的神奇之旅告一段落。

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