羽毛球．香港賽｜鄧謝配遺憾未發揮最佳一面　感謝市民逆境中打氣

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，周日（17日）在香港羽毛球公開賽出戰混雙決賽，不敵中國組合郭新娃／魏雅欣，終直落兩局告負，不過也刷新他們在香港公開賽的最佳成績。

兩人賽後坦言發揮一般，但認為賽事對準備亞運會大有幫助。



「鄧謝配」面對中國組合，第一局早段曾領先至7：3，惟當時遭對手連追6分反先，埋下第一局失利的伏線。謝影雪賽後坦言有點失望：「今日沒有發揮出最佳的一面，輸贏其次，但可以做得更好，對自己有點失望，我們的發接發跟對手相比，做得沒那麼好，開完波的幾分很容易讓對手搶到主動，令我們少了主動進攻的機會。」

兩人均認為戰術上不夠清晰，亦執行得不夠好，鄧俊文道：「第一局有一段很快被拋開，心急之下無謂失誤也多了。」

鄧俊文和謝影雪未能奪冠，但也創下生涯香港站最佳成績。（蘇煒然攝）

儘管未能奪冠，但亞軍亦是一大佳績，謝影雪笑道：「好開心，等了三年都冇搞（香港賽），有想過退役前到底有沒有機會再打香港公開賽，但在我退役前，還可以企上香港的頒獎台，自己也很開心。」

兩人無論領先、落後或落敗之後，全場仍熱烈打氣、高呼「做得好好」，令兩人大為感動，「感謝香港市民、入場支持的球迷、家人朋友，他們好落力打氣，即使落後好多都嗌得好大聲，很感謝他們。」

鄧俊文（左）和謝影雪（右）認為，今站打入決賽，對亞運的信心和準備大有幫助。（蘇煒然攝）

即將開幕的杭州亞運，羽毛球混雙首圈在10月2日展開，鄧俊文和謝影雪認為今站賽事對備戰有很大幫助：「（香港公開賽）打了四五天，身體反而適應返這個強度，對於亞運來說，也是很好的準備，因為打了多場高水平賽事，對亞運很有幫助。」鄧俊文也說：「近一年發揮比較飄忽，有時可能第一輪就輸，今次把握到機會入到決賽，對信心和奧運積分都有幫助。」