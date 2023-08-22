曼聯公布格連活特離隊　CEO：他未犯控罪，但須為事件負責

曼聯前鋒格連活特（Mason Greenwood）在球會前途終有定案，球會行政總裁阿諾（Richard Arnold）向球迷發出公開信交代，詳細說明有關格連活特的內部調查結果，指出格連活特將會離開曼聯，但球會仍會繼續向對方和受害人提供協助。

21歲的格連活特去年因企圖強姦及襲擊女友Harriet Robson被捕，曼聯隨即宣布將他禁操及禁賽。案件在去年10月開審，至2023年2月因關鍵證人不再參與案件獲撤銷控罪，曼聯隨即展開內部調查，英國傳媒曾一再傳出格連活特將獲歸隊的消息，卻引來不少反響，包括盛傳曼聯女子隊有成員強烈反對，也有不少曼聯著名球迷表態如格連活特歸隊，將不再支持曼聯。消息一再峰迴路轉，曼聯終決意與這位天才前鋒「分手」。



格連活特將會離開曼聯。（Getty Images）

阿諾在公開信提及，2022年1月當有關照片和聲音檔案上載網絡後，「我感到震驚及關注受害者」，指出球會自事件後一直關注對方狀況，會方當時立即展開調查並禁止格連活特練習及比賽，同時意識到我們有責任照顧格連活特，應在取得一切資訊下才作出決定。直到今年2月，事件一直交由警方及檢察官處理，至控罪撤銷球會才跟格連活特及相關人士討論指控。

阿諾交代調查過程時稱：「我們的調查盡力建基在證據及事實之上，基於很多原因它並非一個迅速及簡單直接的過程，我們必須尊重受害人的權利和意願，同時我們的調查能力有限，只能依賴第三者的合作。」過程複雜難解，阿諾意識到調查為時拖得愈長，坊間揣測便愈多，因此下決定時希望盡量減低事件對曼聯男子及女子隊，以至英格蘭女子國家隊的影響。

他說由於曼聯不能獲得部分證據，從球會手上證據概括，格連活特並未犯下被指控的罪行，指出基於法律原因，他不能公開包括受害者身份等詳情，只能跟大家分享以下內容：

1. 受害人在2022年4月要求警方停止調查；

2. 我們獲得有關聲音檔案以及照片的另一版本解讀，當中包括取得遠較網上版本為長的聲音檔案；

3. 受害者的家人參與調查過程，可審視及更正我們調查取得的證據。

阿諾提及上周有傳媒報道，他們從曼聯內部獲得消息指，會方決定讓格連活特歸隊，他澄清，「歸隊是我們曾經考慮及計劃的方案」，但說明過去半年會方曾考慮不同方案，他的見解亦隨內部調查而改變，「最終決定權在我手上，我考慮到不同因素和見解才作出最後決定。」

阿諾稱，即使滿足於格連活特並未犯下控罪，「美臣接受他犯下過錯，並需要為此負上責任。我亦注意到美臣在曼聯苛刻鎂光燈下重建生涯和跟另一半養育嬰孩帶來的挑戰，而且這宗案件引發外界強烈意見，盡力減低球會內部分歧、以免影響球會團結是我的責任。」

因此他最後決定跟格連活特分道揚鑣，同時表示，「雖然我們決定美臣要在曼聯以外重建球員生涯，但不代表這是事情的終結。球會將持續向受害一方以及美臣提供協助，幫助他們在未來正面地重建生活。」

格連活特早前被指與Harriet重修舊好，近日盛傳即將初為人父。（Instagram）

格連活特與女友Harriet Robson是同校同學，二人2019年開始拍拖，這段戀情並不順暢，2020年便曾一度分手。2022年1月Harriet 突然在Instagram Story上載自己滿口鮮血的短片，她的精緻臉蛋之下，口角對落流下一條長長血痕，一路延伸至頸部和胸口，相當恐怖詭異。加上一句：「給每個人看清楚格連活特對我做過的事」（To everyone who wants to know what Mason Greenwood actually does to me），她還上載多張身上不同部位瘀傷的照片。

她附上一段2021年10月的錄音，聲音檔案中，男方似乎正強迫女方進行性行為。對話中，應是格連活特的男子索歡，他被拒絕後大發雷霆，Harriet直言不想性交，格連活特大喝一聲：「收聲，我要做」，之後似乎有所行動，Harriet稱：「Mason（格連活特名字），你要禮貌一點」，惟對方一口拒絕。期間背景一度傳來拍打聲音，似是有人出手動粗。

去年1月曼聯新星格連活特女友Harriet Robson，在IG Story分享自己滿口鮮血的短片。（Instagram）

慎入：Harriet上載多張受傷照片

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去年初當Harriet的IG Story甫上載，即在網上瘋傳，網民一同為她抱不平，聲討格連活特，甚至直言如果一切屬實，必須將他踢出足球場。之後警方介入，以涉嫌強姦及毆打罪名拘捕他，曼聯亦即時禁止他訓練和出賽。

案件拖延多時，終在去年10月上庭，格連活特被控企圖強姦等3罪，惟至本月初，皇家檢控署發言人表示：「由於關鍵證人退出，加上新曝光的材料難以令事主被判有罪」，因此撤銷格連活特所有控罪，當局指將繼續審視案件。

在此之前，坊間早已流傳格連活特與Harriet復合的消息，至案件獲撤控，原因是「關鍵證人退出」，此案最關鍵的證人就是Harriet本人，更令外界深信二人重修舊好。然而意想不到的是，英國《太陽報》報道稱，「格連活特的另一半懷孕，他即將首次當父親。」報道巧妙地沒有開名指明他另一半的名字，但外界一致猜想他的伴侶仍是Harriet。

點圖睇：格連活特性感女友Harriet

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即使格連活特獲撤控，由於事件非常敏感加上Harriet的短片和錄音檔實在太震撼，大量曼聯球迷不想他重返球隊，甚至盛傳隊中不少職球員，尤其是曼聯女子隊全體球員均反對他歸隊。周薪7萬英鎊的格連活特，跟曼聯的合約原定2025年屆滿。

格連活特能否重返曼聯仍存變數。（Getty Images）

現年21歲的格連活特，足球天份毋庸置疑。年紀輕輕已為曼聯129次上陣，攻入35球，無論在球會以至英格蘭國家隊，均是其中一顆最令人期待的明日之星。然而球場之外，他惹來麻煩亦不少。

2020年9月格連活特在英格蘭對冰島的歐國聯賽事，首次成為大國腳。為慶祝這個大日子，他竟與隊友菲爾科頓帶同4名冰島女子到大軍入住的酒店，性派對醜聞被爆出後，英格蘭領隊修夫基以違反防疫規定為由，將二人逐出國家隊。科頓不久後已再度入選，惟格連活特至今尚未獲第二頂喼帽。

此外他亦曾屢次傳出跟現已離隊的C朗拿度不和，二人在球場內零交流，彼此不會互相傳球，C朗亦曾抱怨，陣中年輕隊友不聽教導。