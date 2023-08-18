「新美斯」安素法迪決定離開巴塞　10億歐元金童為何失寵？︱西甲

西班牙《阿斯報》傳來轉會震撼彈，標題報道：《安素法迪決定離開巴塞》。

這位被冠以「新美斯」名號的超級金童，合約中的違約金條款高達10億歐元，又繼承了美斯的10號球衣，理應是球會非賣品，然而他與球隊漸行漸遠，巴塞願意放人，而他為前途亦只好走到離隊一步。



安素法迪披上美斯留下來的巴塞10號球衣，發展卻不如意。（Getty Images）

被寄予厚望的「新美斯」

2019年7月24日，安素法迪跟巴塞簽下首份職業球員合約，一個月後西甲處子戰以16歲零298日成為球會史上第二最年輕上陣球員；6日後對奧沙辛拿取得入球，當上巴塞成年隊最年輕入球者；他之後再成為巴塞最年輕歐聯上陣球員，同年12月歐聯分組賽作客國際米蘭完場前的入球，令他以17歲零40日當上歐聯歷來最年輕入球者。

同為巴塞青訓產品，同是速度、技術、足球智慧齊備的前鋒，安素法迪甫出道便令人驚艷的表現，很快已被視為最具天份的新星，更因為風格類近常被拿來跟「大師兄」美斯相提並論。當美斯2021年夏天由巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門，安素法迪沒有懸念地承認對方的10號球衣，巴塞向出一紙6年長約，違約金高達10億歐元。

安素法迪被視為美斯巴塞接班人，年僅20歲卻已接近離隊。（Getty Images）

得不到主帥沙維信任

然而他的成長不似預期，連年持續不斷的傷患，令他失去初出道時的驚人速度和爆發力，信心亦大打折扣，上季終於大致健康踢畢全季，36次西甲上陣，只得12次正選，沒有一場踢足90分鐘。

法迪曾經希望主帥沙維能信任他，給他正選和主力地位，可是《阿斯報》記者文奴辛斯（Manu Sainz）指出，沙維根本不信任法迪，甚至要求會方在轉會市場增兵。新一季西甲首輪比賽巴塞作客基達菲，拉芬夏42分鐘領紅牌，沙維半場首個變陣換人、76分鐘再作變動都未考慮法迪，到79分鐘最後一輪換人才將他調入，僅上陣11分鐘。

沙維不信任法迪，甚至公開向他放狠話。（Getty Imgages）

沙維放狠話：巴塞隆拿不是NGO

從他的轉會身價轉變，可側面反映法迪的滑落，根據足球數據網站transfermarkt數據，2020年尾到2021年初法迪市場價值為8000萬歐元，之後一路逐級回落，到今年3月跌至目前水平的3500萬歐元。

事實上，沙維早在今年6月接受西班牙《世界體育報》專訪已向法迪放狠話，「他是個我喜愛的球員，亦幫助過我們很多。明顯地因為傷患，他正處於一個非常困難的處境。他必須持續上陣，這點我卻不能向他保證，這裏是巴塞隆拿，不是一間NGO。」他口中雖說：「我們必須等待，然後再看情況如何」，沙維心中其實已作出決定——法迪不是他的未來重心，甚至連正選機會也難有。

法迪數星期前仍矢言要留在巴塞，隨着沙維鐵一般的態度，文奴辛斯在報道中指，如今他已改變主意，認為最好選擇就是離隊，要求團隊為他找尋新東家。英超三大球會曼聯、阿仙奴和熱刺均被指對他有興趣，至於被指看中他的馬德里體育會，根本無意買入他。

法迪跟巴塞的合約2027年才屆滿，球會的難題是如何為他定價——曾為7000萬至1億歐元，如今法迪身價暴跌，巴塞亦希望放人套現，務必將有不少折讓。