格連活特與曼聯解約後發聲明　重申是清白之身　感激球會多年照顧

格連活特自去年1月涉嫌強姦及襲擊被捕，這名英格蘭天才前鋒一直沒有披甲，直至今年2月獲撤銷控罪，曾經傳出曼聯有意把格連活特召回一隊，但反對聲音不斷，曼聯在周一（21日）宣布，與格連活特達成解約共識，分道揚鑣。

格連活特發表聲明，再度強調自己是清白，但他需要承認自己在關係上有犯錯，並願意承擔責任。



格連活特。（資料圖片／Getty Images）

格連活特（Mason Greenwood）被捲入打女友風波，縱然這名英格蘭球星今年初獲撤控，但他的足球生涯受到重擊。

曼聯早次曾多次為格連活特的回歸「試水溫」，外界反應依然強硬，曼聯行政總裁阿諾特（Richard Arnold）日前發公開信，表示根據內部調查結果，就算未有足夠證據顯示格連活特犯下控罪，但他需要為此負上責任，最終決定與格連活特解約。

曼聯公布格連活特離隊 CEO：他未犯控罪，但須為事件負責

當曼聯CEO發公開信後，格連活特隨後亦發聲明，再度強調自己是清白之身，「我理解外界從社交網站看到的來判斷我，而我從小已知道暴力在一段關係中是錯誤的。我並沒有做過被控的事情，而我在今年2月已經撤控。無論如何，我在關係中曾經有犯錯，而我願意承受所帶來的後果。我依然在學習如何成為一個職業足球員的模範，我同時專注在如何成為一個父親及稱職的另一半。」

格連活特與曼聯的合約原本在2025年才屆滿，如今卻提早解約，他直言不希望自己的存在令球會帶來麻煩，「我和曼聯解約是大家達成共識的決定，這是對我們最好的決定，而我在奧脫福以外的地方繼續足球生涯，同時不會為球會帶來額外的麻煩。我在7歲時加入曼聯，我要感激球會多年來的照顧及支持，曼聯永遠是我人生重要的一部分。」

經一事，長一智，格連活特在聲明末段表示，感謝親友及支持者在這段時間的鼓勵，如今他希望在場內成為一個更好的球員，場外成為一個更好的人，在場內場外發放正能量。

格連活特穿起曼聯球衣慶祝的畫面俱往矣。（資料圖片／Getty Images）

21歲的格連活特去年因企圖強姦及襲擊女友Harriet Robson被捕，曼聯隨即宣布將他禁操及禁賽。案件在去年10月開審，至2023年2月因關鍵證人不再參與案件獲撤銷控罪，格連活特與女友未有因事件而分開，兩人在上月更誕下愛情結晶品。曼聯隨即展開內部調查，英國傳媒曾一再傳出格連活特將獲歸隊的消息，卻引來不少反響，包括盛傳曼聯女子隊有成員強烈反對，也有不少曼聯著名球迷表態如格連活特歸隊，將不再支持曼聯。