C朗迷霧中開紀錄　梅開二度率隊奏凱　「踢到雙腿說玩完為止」

38歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）寶刀未老，在沙特聯賽梅開二度，助艾納斯（Al Nassr）以4：3力克吉達艾阿里（Al-Ahli）。C朗賽後表示仍然熱愛足球，有能力貢獻球隊，狀態很好，會踢到雙腿告訴他不行為止。



當地時間周五（22日）晚的沙特聯賽，艾納斯對吉達艾阿里。艾納斯有C朗領軍，加上泰利斯卡、沙迪奧文尼、波索域、奧達維奧艾美臣、拿樸迪等外援，而吉達艾阿里的球星則有辛特麥斯明、羅拔圖法明奴、馬列斯、艾度亞文迪等將。

4分鐘，艾納斯前場快攻，C朗接應文尼斜傳，一控推入禁區。相信是球迷燃放煙花，吉達艾阿里的禁區煙霧瀰漫，門將文迪及龍門也被煙霧籠罩。在模糊視野中，C朗起左腳射地波入網，為艾納斯領先1：0。

【C朗開紀錄入球片段】

今場雙方合演入球騷，泰利斯卡之後為艾納斯拉開到2：0。基斯爾為吉達艾阿里追近至1：2，但泰利斯卡在上半場補時再建功，艾納斯半場領先3：1。馬列斯在50分鐘射入12碼，吉達艾阿里再次追近至一球差距的2：3。

兩分鐘後，C朗禁區頂施射入網，為艾納斯拉開到4：2。儘管吉達艾阿里末段再入波，但艾納斯維持以4：3勝出。艾納斯7戰得15分，排第5位，而吉達艾阿里同樣有15分，但得失球較差排第6位。

【C朗今場第二個入球片段】

C朗接受訪問時說：「我仍然喜愛足球，就算我已經到這個年紀，我還愛比賽，爭取入球，去贏得比賽。我會繼續下去，直至雙腿告訴我基斯坦奴玩完，但我現在仍感覺良好，可以幫助到球隊。不過，最重要的是球隊贏波。」