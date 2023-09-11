薩拉戈薩球員不文慶祝動作或受罰　類似動作C朗都做過︱足球熱話

西班牙足球界因足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在女子世界盃決賽強吻冠軍成員艾莫素（Jenni Hermoso）引發軒然大波，在這個敏感時刻，薩拉戈薩球員莫耶荷（Víctor Mollejo）竟在比賽期間做出不文慶祝動作，令他受到譴責，甚至可能被罰停賽。



薩拉戈薩球員莫耶荷（Víctor Mollejo）竟在比賽期間做出不文慶祝動作。（Twitter）

西班牙乙組足球聯賽，薩拉戈薩作客卡達真拿領先2：1，完場前補時階段，後備入替的前鋒莫耶荷趁對手門將犯錯送大禮，為薩拉戈薩射成3：1鎖定勝局。莫耶荷慶祝時，卻以右手抓着下體，還連續上下移動數下，模仿自瀆動作。

西班牙聯賽賽會譴責莫耶荷，西班牙《世界報》（El Mundo）報道，賽會會將事件交由西班牙足總競賽委員會處理，研究是否需要懲罰。22歲的莫耶荷由馬德里體育會外借薩拉戈薩，有趣的是，他原屬球會馬體會主帥施蒙尼，亦曾在2019年歐聯對祖雲達斯時做過類似不文慶祝動作，並被罰款2萬歐元。

那年歐聯16強賽事，馬體會在首回合贏2：0，施蒙尼在場邊轉身面向主場球迷，雙手擺在下體前方慶祝；次回合賽事祖雲達斯回到主場，C朗大演帽子戲法領軍3：0獲勝兼踢馬體會出局，C朗做出跟施蒙尼同一款不文動作慶祝，他同樣被歐洲足協判罰款2萬歐元。

不過莫耶荷今次動作相信並非「師承」C朗或施蒙尼，反而更似是西班牙足總主席魯比爾斯慶祝西班牙女足贏得世界盃冠軍時的不雅動作，他當時更身處到場觀戰的西班牙王后及公主身邊，令他備受批評。周日（10）正被國際足協勒令停職的魯比爾斯，終於請辭。

剛辭職的西班牙足總主席魯比爾斯，在慶祝西班牙女子隊贏得世界盃時，亦曾抓着下體慶祝，當時西班牙王后和公主（兩位紅衫女士）均在他身旁不遠。

莫耶荷賽後已立即為不文慶祝動作道歉，「我希望向因慶祝動作感到被冒犯的人致歉，這是一個未能反映我所受教育的行為。如今冷靜下來，我感到很後悔。那是無關重要亦未針對任何人，我知道這並非藉口，因此我向所有受冒犯的人致歉，對不起。」