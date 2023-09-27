意甲｜拿玻里官方嘲笑自己人射失12碼　域陀奧森漢不排除追究球會

拿玻里周一（25日）0：0悶和博洛尼亞，域陀奧森漢（Victor Osimhen）在下半場射失12碼，之後被換走時大發脾氣，更在邊線與主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）爭執。

雖然事後有報道他已為此道歉，不想之後拿玻里在社交平台Tik Tok發布一條影片，內容竟是嘲笑這名前鋒向球證要求12碼後射失。香港時間今天凌晨，域陀奧森漢通過經理人發出聲明譴責球會做法，並表示保留法律追究權利。



今年24歲的域陀奧森漢是球隊主力射手，上季以聯賽神射手身份，助拿玻里奪得睽違33年的意甲冠軍，他今季亦5戰攻入3球。英國《每日郵報》報道，他上仗被換出後雖大發雷霆，但事後已向魯迪加西亞及其他隊友道歉，本以為事情已告一段落，不想竟會成為球隊嘲笑對象。

域陀奧森漢當日被換出後曾與主帥魯迪加西亞有爭執。（路透社）

在該條官方發布的Tik Tok影片中，能看到該名尼日利亞前鋒向球證要求12碼，但同時卻配上奇怪而諷刺的音效，隨後影片在域陀奧森漢射失12碼後完結。

影片發布後在各社交平台引來迴響，不少人認為拿玻里這種取笑自己球員的做法相當不妥，隨後該影片已被刪除，可依然引來當事人強烈不滿。香港時間周三凌晨，域陀奧森漢通過經理人Roberto Calenda發布聲明稱事件不可接受。

「今天在拿玻里官方Tik Tok發生的事情不可接受，他們曾發布一段嘲笑域陀奧森漢的影片，事後雖刪掉但為時已晚。」聲明中寫道。「這件事為該名球員帶來非常嚴重的傷害，亦加深他最近遭受媒體及假新聞困擾的處境。我們保留採取法律行動、以及任何有效措施來保護域陀奧森漢的權利。」

曾與C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）作「爆炸性訪問」的英國名嘴摩根（Piers Morgan），亦在社交平台X（前稱Twitter）「抽水」：「不要承受這樣的事情，來阿仙奴吧。」

域陀奧森漢當日射失關鍵12碼，導致拿玻里錯過全取三分機會。（Getty Images）

域陀奧森漢上季在各項賽事為拿玻里上陣39場攻入31球，曾傳出曼聯及PSG等大球會對他有興趣，身價超過1億英鎊羅致，拿玻里主席更曾公開稱這名射手身價值2億美元（約1.55億英鎊）。不過最終他仍決定留隊，然而今次事件發生後，不知道他其拿玻里生涯會否受到影響，他與球隊的合約至2025年夏天到期。