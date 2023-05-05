意甲．人物誌｜韓國中堅金玟哉助拿玻里封王　始於貧寒終等到燦爛

拿玻里正式鎖定33年來第一個、也是球會史上第3個意甲冠軍，隊中的韓國中堅金玟哉也成為意甲史上第二位奪冠的亞洲球員（第一人是2001年隨羅馬奪冠的日本國腳中田英壽）、也是第一位韓國球員獲得這項榮譽。

金玟哉兩年前還在中超落班，去年夏天才由費倫巴治加盟拿玻里，一加盟便立足成拿玻里後防定海神針。到底這個出身自韓國統營市鄉村的小子，是如何在短短兩年間由亞洲一躍成為歐洲最佳中堅之一？



金玟哉在2022年7月由費倫巴治以約1800萬歐元加盟拿玻里，用以填補轉投車路士的高列巴尼留下的空缺。高列巴尼在拿玻里時重要性不言而喻，沒太多人期望金玟哉能取代他，畢竟金玟哉在土耳其的費倫巴治表現雖好，但其實他2021年8月才由中超的北京國安加盟，在歐洲落班一年便轉會到拿玻里，當時25歲的他在歐洲經驗還淺得很。拿玻里跟他也只簽下3年合約，但現在大概在後悔。

拿玻里正式封王，金玟哉被球迷包圍慶祝。（路透社）

金玟哉一來到意甲，便交出令人驚訝的表現——身高1.9米，卻擁有過人的速度、技術及傳球視野，根據FBREF的數據，他在今季意甲的場均傳球成功率達90.6%，當中短距離及中距離傳球成功率均超過93%，長傳成功率也逾72%，而且他的傳送也能助球隊製造攻勢，場均傳球入Final Third也有5.93次，他個人在今季聯賽也交出兩次入球、兩次助攻；防守數據方面，他面對對手盤扭時有85.2%成功攔截，可說相當全面。

金玟哉（左）除了防守，也能協助串連、進攻，相當全面。（Getty Images）

今季，拿玻里主帥史巴列堤不止一次誇獎金玟哉——「世界上最好的中堅」、「每場都至少做出20件難以置信的事」，而他的身價也暴升至目前Transfermarkt估值的5000萬歐元，盛傳多間豪門都出手爭搶，當中包括曼聯。

當初為了幫補家計、盡快展開球員生涯而輟學的金玟哉，大概也沒想過自己會在這個處境。

金玟哉出道不久效力全北汽車，首季便獲選最佳年輕球員。（Getty Images）

若有留意香港足球，相信對金玟哉會有點印象——2019年東亞錦標賽，香港隊曾與他所在的韓國隊對陣，2018年亞冠盃分組賽，他曾隨韓職球會全北汽車對傑志，當年22歲的他已身高1.9米，但擁有跟身高不相稱的速度、和與年紀不符的成熟，外號是「怪物（Monster）」。

時間再推前一點，他在2017年為全北首戰韓職，便獲選年度最佳年青球員，同年開始踢大國腳，也早獲韓國足壇預言「一定會去歐洲落班」。雖然擁有得天獨厚的條件、也充滿天份，但這個高大後衛捱過不少難關，才建立起自己的球員生涯。

金玟哉（右）離開全北後曾在中超的北京國安落班，再獲費倫巴治相中。（Getty Images）

生於韓國統營市的金玟哉，父母在家鄉經營壽司店，家境亦不算好，對其他小孩來說理所當然的新球靴，他沒法買，只能穿別人送贈的舊波砵；不過這高大小子充滿天份，16歲時獲召入國家隊梯隊，但由於家鄉離集訓地點太遠，他沒法像其他國家隊隊友般，提早一晚抵達、額外付酒店錢住宿；而他的父母也為了兒子的足球路想方設法。

最終他的父親想出一個折衷的辦法——由於壽司店需要到漁市場取貨，他就「順道」以運載鮮魚的大貨車，花費7小時載金玟哉到訓練中心，省下額外的宿費，但過程並不輕鬆，他們需要半夜出發，金玟哉接受英國《每日郵報》訪問時談起這段往事，仍記憶猶新。

金玟哉（右）登上韓職不久，便已在大國腳取得一席位，19歲首次隨韓國出戰世界盃外圍賽。（Getty Images）

「那輛貨車真的很大，重15至20噸，有個大水缸放鮮魚。我很記得那一天，那是我第一次被國家隊徵召，因為我真的太開心了，當時我很年輕、很害羞，用這種方式抵達也覺得不好意思，因為其他小孩都是搭一般家用車到埗的。不過現在這變成了一個不錯的故事，我跟父親關係很好，那些經歷成就了今天的我。」

金玟哉其後雖然考入韓國着名大學延世大學，但為了盡早展開職業足球員的生涯、掙錢幫補家計，他終在二年級時輟學，而這一切最終都有回報——他在2017年獲韓職名門全北汽車羅致，到2019年初轉會中超的北京國安，雖然花了點時間才踏足歐洲，但他完全沒有浪費任何機會，先在費倫巴治交出好表現，一加盟拿玻里，就成為球隊勇奪意甲的核心人物。

金玟哉一登陸歐洲，表現已充滿說服力。（Getty Images）

金玟哉未來去向還是未知數，但可以肯定的是他從沒忘記自己的根，總希望幫助韓國足球的未來變得更好——即使偶爾言行惹來爭議。他在世界盃後談到國家隊隊友曹圭成的轉會情況時，曾直言韓國球會往往向歐洲球會索取更高轉會費，「韓國球員要外流不容易，我很羡慕日本」，這番言論雖有人批評，但更多人認為他願意講真話、點出韓國足球的弊病。

助拿玻里奪得33年來首個意甲冠軍，金玟哉成為那不勒斯人心目中的英雄。（路透社）

他也透露自己一直有透過網上分享會，向韓國的年輕球員發言：「我告訴他們，我在他們的年紀時是什麼感受、也分享自己的知識，一小時的環節實在不夠用，所以我很多時都會為每個球員講兩個環節。」金玟哉早在2018年亞運會已助韓國U23奪得男子足球金牌，成功獲得豁免義務兵役，但仍需在今夏接受數周的基本軍事訓練，之後他會繼續留在拿玻里、或是到其他球隊發展？相信球迷拭目以待。