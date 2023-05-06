意甲．人物誌｜小國英雄「Kvaradona」　新丁極速俘虜拿玻里球迷

一代阿根廷已故球王馬勒當拿，在意大利那不勒斯地位崇高，他帶領拿玻里打破意大利北部的壟斷，成為這座城市的人民英雄。當馬勒當拿早年逝世後，拿玻里主場更易名為「馬勒當拿球場」。

拿玻里上次贏意甲，當時就是由馬勒當拿捧走錦標；33年後，這支意大利南部老牌球會再度登頂，如今卻有球迷稱為「新馬勒當拿」的他捧盃。

他就是年僅22歲﹑來自格魯吉亞﹑短短效力拿玻里一季的格魯吉亞「字母哥」——基華拉斯基利亞。



拿玻里相隔33年再度稱霸意甲，眾將在更衣室狂歡。（Instagram截圖）

拿玻里幾任隊長恩斯治尼﹑高列巴尼﹑法比安雷斯及梅頓斯等，在今季出走，大大影響對球隊的實力，找來不少新兵作替補，外界對這隊拿玻里甚有保留，想不到在史巴列堤的帶領下，竟然在今季意甲一放絕塵，相隔33年再捧走聯賽冠軍。

拿玻里其中一名新兵，就是來自格魯吉亞的「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）。

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77號的基華拉斯基利亞，短短一季成為拿玻里的代表人物。（Getty Images）

遺傳父親足球因子 短暫回流掀足球熱

22歲的基華拉斯基利亞，來自高加索的格魯吉亞，出生自首都第比利斯（Tbilisi），父親是前阿塞拜疆國腳，他自小已深愛足球，父母沒有刻意栽培他成為足球員，但基華拉斯基利亞也順理成章踏上足球路。

格魯吉亞「字母哥」16歲在第比利斯戴拿模（Dinamo Tbilisi）彈起，其後轉戰俄超，曾經效力莫斯科火車頭及魯賓卡山。當俄烏戰爭爆發後，國際足協容許效力俄超的球員與球會解約，「字母哥」唯有回流，重返格魯吉亞聯賽的巴杜米戴拿模（Dinamo Batumi）。

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字母哥曾戰俄超，先後效力莫斯科火車頭及魯賓卡山。（Getty Images）

基華拉斯基利亞2022年4月回歸，格魯吉亞突然刮起一股足球熱，原本沉寂的格魯吉亞頂級聯賽，一下子每場都變成歐聯般熱鬧，大街小巷也在談論這名格魯吉亞天之驕子，人民四出搜羅門票，不論是己方球迷，或者敵軍球迷，每當基華拉斯基利亞觸球時，全場無分你我，所有人也為了「字母哥」打氣。

巴杜米戴拿模教練George Geguchadze直言，基華拉斯基利亞以一人之力撐起整個聯賽，「基本上我們球隊所有賽事都接近爆滿，不論是主場或作客，就連一些平日﹑平時只能吸引幾百人入場的賽事，有他（基華拉斯基利亞）的話，所有門票也會售罄。」

基華拉斯基利亞因俄烏戰爭回歸格魯吉亞，同時引起本地聯賽的一輪狂熱。（Instagram截圖）

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這股「字母哥」熱，去年夏天由格魯吉亞吹到意大利，拿玻里以「超抵價」1000萬歐元左右的轉會費，將這名格魯吉亞天之驕子收歸旗下。拿玻里出戰主場賽事時，看台總有一小撮球迷拿着格魯吉亞國旗吶喊助威，支持「字母哥」。

基華拉斯基利亞以表現說話，久而久之，為他喝彩的，不止得小部分的鄉親父老，而是全個馬勒當拿球場，彷彿變成格魯吉亞聯賽一樣。

在拿玻里的球賽中，看台不時出現格魯吉亞國旗。（Getty Images）

「字母哥」更被稱為「Kvaradona」。這是什麼意思？「Kvara」是他的英文名前段，而「Dona」就是馬勒當拿，兩者放在一起，用意顯而易見，拿玻里球迷視基華拉斯基利亞是「新馬勒當拿」。

連拿玻里的球場也用上馬勒當拿的名字，證明他在那不勒斯的地位有多崇高，近年的名將梅頓斯﹑恩斯治尼及咸錫等，亦難以與球王相題並論。不過，「字母哥」極速俘虜拿玻里球迷，同時獲得這稱號，絕對是對「字母哥」的一大肯定。

我當然喜愛Kvaradona這個暱稱，但我無法接近馬勒當拿的水平，我只可以用盡我所有，來嘗試成為球會中的主力球員。 基華拉斯基利亞

馬勒當拿在拿玻里就像神一般的存在。（Getty Images）

獨一無二 為足球而生的字母哥

集速度﹑技術於一身的球員，不計其數，格魯吉亞足總主席Levan Kobiashvili指，基華拉斯基利亞有一特質，令他更加獨一無二。

「他是與別不同的球員，擁有強烈的進攻風格，更可在高速的情況下完成，這點不是人人都做到，而他往往以本能作決定，這是他令人最興奮的一點。」基華拉斯基利亞不是一個典型的好波之人，踢法帶點野性又多變，有時不符常理出牌，或者他就是天生為足球而生的人。

基華拉斯基利亞集技術、速度於一身，令對手十分頭痕。（Getty Images）

「不思考就不會進步」

基華拉斯基利亞今季的入球，有頭槌、有遠射，有時以速度爆過，或以技術扭過對手建功，難怪拿玻里球迷認為他無所不能，各種類型的入球，向世人展示自己與生俱來的足球天賦。

即使「字母哥」才華橫溢，不代表在場上百戰百勝，當然有被對方防守球員擊倒的時候，但他根本不介意，屢敗屢戰，絲毫不影響他的信心。要成功，單憑天份並不足夠，更加要不斷思考，「若果不去思考的話，永遠都不會進步。」

天份與不怕失敗，令「字母哥」在場上成為一頭恐怖的猛獸。他在意甲地標賽季暫時貢獻入球及助攻各12個，這個數字仍有機會改寫，無論如何，基華拉斯基利亞首季登陸意甲，立即捧起意甲冠軍，加上如此亮麗的成績表，毫無疑問是個成功的球季。

當拿玻里奪冠後，披上格魯吉亞國旗的基華拉斯基利亞，在更衣室低下頭來，十分激動。看到這一幕，相信每周在電視中死守直播的國民，也會為他感到自豪與動容，希望這名「字母哥」贏得更多獎盃，並領國家隊更上一層樓。

這名格魯吉亞字母哥，未來可能成為另一名超級球星。（Getty Images）