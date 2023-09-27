杭州亞運．劍擊｜女重港隊僅負韓國獲銀牌　江旻憓：為所有人驕傲

香港隊在女子重劍團體賽，與世界排名第一的韓國隊鬥到最後一刻落敗，僅輸兩分獲得銀牌，仍創下香港女子重劍在亞運會的最佳成績，亦令香港劍擊隊今屆獲1金1銀5銅的佳績。

四位女將江旻憓、佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望賽後接受訪問時不住拭淚，異口同聲表示為隊友驕傲。

01體育記者趙子晉、林靄儀杭州直擊



四人在完場後不久便受訪，當中江旻憓不住拭淚，一度着記者先問其他隊友；佘繕妡哽咽地不住強調為隊友感到驕傲：「隊友盡晒力打好每一劍，我們每次打任何對手都有進步，其實開賽前很興奮，感覺像是有重要任務在身，比賽時也全力爭取每一分，得分後叫出來，是希望展現我們的鬥志。」在美國就讀聖母大學、出戰全美大學賽事（NCAA）的她又認為今日的成績證明一直以來的練習也值得，「對自己和師妹也是一個很大的信心肯定。」

杭州亞運：女重港隊出場彼此挽臂，非常可愛。（林靄儀攝）

陳渭泠認為，港隊和韓國隊的能力一直不是相差太遠，「重點在我們怎樣去調控，我們四人都有落場，很開心，但我中間打得不太好，有點難過，不過我們之間的團體精神很強。」

對世界第一的韓國力戰而敗，江旻憓難掩失望。（林靄怡攝）

後備上陣的朱嘉望則道：「上去打前有點緊張，這是我今屆的第一場賽事、也是我的最後一場賽事，也算發揮到作用。比起之前打韓國隊，今次分差拉近了很多，大家都進步了。」她坦言：「唔想再輸畀韓國，大家都看得好緊張、企晒起身，感覺跟冠軍的距離好近又好遠。」

後備上的一眾港將極度緊張。（林靄儀攝）

「守尾門」連環搶分、幾乎追和的江旻憓雖然一直飲泣，但她強調自己並非真的在哭，「我只是太開心」，她激動地表示：「大家都盡了最大的努力，很感謝隊友、很感動。」她表示一直覺得和世界第一的韓國隊有一定距離，「是我們打韓國打得最好的一次，是最接近的一次，對手很強，我們也要繼續努力。但今次覺得距離沒有那麼遠了，好開心，還有很多東西要練，下次再來過！」

香港女子重劍隊在杭州亞運獲得一面銀牌，創下最佳成績，左起：江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、朱嘉望。（林靄怡攝）

談到最後對宋世羅追分時的感受，她道：「在個人賽（4強）輸了給她已經好失望，所以好想團體再打好一點……」她仍是不住哽咽，她與朱嘉望都是2014和2018年女重團體銅牌的成員，不禁道：「銀牌好重要，感謝師姐（2014年銅牌成員楊翠玲），第三屆（繼2014及18年的銅牌後）終於可以轉顏色，期待再多轉一次！」