杭州亞運．滑板｜13歲冠軍崔宸曦不只靠天賦　奪冠最想感謝爸爸

13歲的時候，你正在做什麼？

崔宸曦今天（27日）在杭州亞運女子街式滑板中勇奪金牌——她只有13歲，是今次中國亞運代表團中年紀最小的運動員，同時也是亞運史上最年輕的金牌得主。

年齡以及賽後搞笑的採訪，讓這名小女孩瞬間紅遍內地網絡，很多人只關注她的年齡以及天份，但卻忽略了她為此所付出的努力與辛勞，「練完以後，比賽的成就感，就讓你覺得一點也不辛苦了。」



「一開始是我爸玩，疫情的時候，我就拿他的滑板玩，一見鍾情，特別喜歡，每天都去滑。」崔宸曦在接受內媒《搜孤》訪問時，表示3歲便接觸滾軸溜冰，或許是這樣鍛鍊出她的平衡感，因此在10歲與滑板結緣後進步便特別快。「一年就參加了全國比賽，拿了個全國第一，現在還是特別喜歡。其實第一年都是爸爸帶着我滑的。」

崔宸曦以13歲的年紀勇奪女子街式滑板金牌，成為亞運會史上最年輕金牌得主。（新華社）

預賽以小組第2名晉級後，她向內媒《潮新聞》記者表示會在決賽提升動作難度，「明天也有大絕招。」結果這名小女孩如自己所言，在決賽拿到83.17的全場最高技巧分，並以總分242.62力壓師姐曾文蕙奪冠，創造亞運歷史。

並不是只有天賦

接觸滑板僅3年，便以史上最年輕身份拿到亞運冠軍，崔宸曦無疑擁有異於常人的天賦。接受《潮新聞》採訪時，她說第一次站上滑板便有種特別熟悉的感覺，「後面去練一些動作時，練得也都特別快，然後就一直滑。」

崔宸曦在微博中分享剛接觸滑板時頗為笨拙的影片，但當時已能看出她的平衡感十分出色。（微博影片截圖）

然而任何運動員也不能光靠天賦便取得成功，她在練習喜愛的滑板時，也伴隨着無數的受傷與疲勞，這一點從她黝黑的膚色便能明顯看出，「更多時候受傷就是養着，然後就熬過去了。會感覺到辛苦，但是你練完以後，比賽的成就感，就讓你覺得一點也不辛苦了。」

在街上練習滑板時，她會露出發自內心的開懷笑容。（微博影片截圖）

雖然目前只有13歲，不過崔宸曦卻對滑板有成熟的了解及訓練態度，「連你的腳趾頭都要練，其他人做不出來的動作，你也要去練。如果這個動作練不成就要刻苦去練，實在練不成，就先換個別的動作，然後過幾天再練，可能就成了。」提到平常愛好時，她的答案也是手指滑板，就算在手機上玩遊戲，玩的也是滑板遊戲。

賽後受訪搞笑回答紅遍網絡

由於創下亞運歷史，臉上稚氣未脫的崔宸曦，在奪冠後受傳媒爭相採訪，她有趣的回答也隨之成為微博熱話。

有記者問起，說看到有報道指她特別喜歡吃杭州的名菜「西湖牛肉羹」，不過崔宸曦回答說並不知道那是什麼，只是覺得很好吃並形容了一下，便有記者認為那是西湖牛肉羹，但直到現在她還不知道當日吃的是什麼。

崔宸曦還透露，由於吉祥物「宸宸」跟自己同名，所以很多人都會送「宸宸」的徽章給她。（潮新聞）

據《封面新聞》報道，她賽後表示最想感謝的是爸爸，因為是他最早帶自己接觸滑板。崔宸曦還分享了父親因為她而滑板店愈開愈多的趣事，「我剛開始接觸（滑板），爸爸就開了一個滑板店，我後來滑，他又開了更多的滑板店，我們和一些小朋友一起滑，特別感謝他。」

看到女兒奪冠後，崔宸曦的爸爸在看台上激動落淚。（微博影片截圖@封面新聞）

崔宸曦還透露自己會在比賽中用英、日、韓語等，與其他國家的滑板選手互相加油，並表示希望能爭取參加來年的巴黎奧運會。

最有趣的是記者問她去年12月13歲生日時，許的願望是不是拿亞運金牌，她馬上笑着回答：「我生日的時候，還不知道亞運會是什麼呢。」