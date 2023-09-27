杭州亞運直擊｜男子花劍團體賽四強負韓國　蔡俊彥：下年一定贏返

今屆亞運男子花劍個人賽金牌得主張家朗和銅牌得主蔡俊彥，今早（27日）夥拍楊子加和崔浩然出戰男花團體賽。

四強戰對上韓國，正是上屆金牌戰戲碼，港隊最終以37：45落敗摘下銅牌，但花劍4子未見垂頭喪氣，反而接受今天他們一同上了重要一課。



作為種子隊，港隊首圈輪空下直入8強，半準決賽順利以45：34擊敗新加坡。

不過爭入決賽一役並不易打，面對韓國，港隊中段分差被拉開至18：25，張家朗鬥李侊炫、許埈也未能收窄分差，最終以37：45落敗，獲得一面銅牌。

杭州亞運劍擊戰報｜男花團體港隊不敵韓國獲銅牌 女重稍後上陣

【杭州直擊】男花團體：張家朗、楊子加、崔浩然和蔡俊彥。（林靄怡攝）

男花四子寶貴一課

跟上屆亞運同樣的陣容、同樣的對手，只是「提早」在四強對上，不同的是，今屆崔浩然健康上陣，「輸了失望，但不驚訝。」

心中當然希望能再入決賽，與隊友並肩作戰，失望過後，崔浩然說出：「這是很好的一課」，總結今屆旅程。

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【杭州直擊】同樣陣容，同樣的對手，「提早」在四強對上。（趙子晉攝）

【杭州直擊】港隊今次同樣錄一樣戰果，不敵韓國。（趙子晉攝）

由於亞運並非奧運積分賽事，四子沒有因為敗陣喪志，反而視今次為檢視實力、問題和改進的一課。

蔡俊彥坦言，慢熱是男花一直有的問題：「我們經常有第一場打不好的問題，要改善」，加上對手是韓國，更是「格食格」，「輸了但仍然相信隊友，希望奧運積分賽可以贏回來，下年一定贏得返。」

【杭州直擊】蔡俊彥表示輸了依然相信隊友 。（趙子晉攝）

張家朗個人賽奪金，團體賽卻未能晉身決賽，賽後他說：「有點可惜，本身想衝金，最後卻輸給韓國。」

張家朗認為今屆大家的技術都有進步，團隊精神也變好，因為輸了，也不會「好頹」，就如蔡俊彥賽後面對電視台訪問時所說的：「這是一個好好的時候去輸。」

【杭州直擊】蔡俊彥認為放假後，需要再針對中日韓部署。（林靄怡攝）

現時中國、日本和韓國實力都已達到世界級，蔡俊彥認為放假後，需要再針對中日韓部署，「中、日、韓都好難打，今次（經驗）對奧運積分賽有用。」

自言「輸分較多」的楊子加，相較之下，比隊友更失落，但他依然正面放眼未來賽事：「現在要想的是，之後怎樣贏回來。」