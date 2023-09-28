杭州亞運｜賽艇金牌衣錦榮歸獲讚全村驕傲　同鄉準備一車炮仗慶祝

「全村的希望」，曾是內地一個非常流行的網絡用語。最開始來源於被俗稱為「食雞」的《絕地求生（PUBG）》，意思是指全隊只剩下一個人時，其他隊友只能依靠他取得勝利。後來被廣泛使用於各種地方，成為流行用語。

最近杭州亞運則有一名金牌運動員成為「全村的驕傲」，他衣錦還鄉的影片隨之成為網絡熱話，也讓人了解到這位名為徐橋的中國運動員，原來是從家住簡陋的農村小屋，經過努力一步步地成長為今天的亞運金牌得主。



在今屆奧運會中，24歲的徐橋獲男子八人單槳有舵手賽艇金牌，翌日再在男子四人單槳無舵手決賽中摘銀。由於賽艇日程較早，徐橋日前便已回到家鄉安徽探望家人。

徐橋（舉手者）在杭州亞運男子八人單槳有舵手賽艇項目中奪得金牌。（新華社）

從「沸點視頻」在微博上發布的影片可見到，他今次衣錦還鄉獲家人及鄉里熱烈歡迎，沿途滿佈燒完炮仗的硝煙，家門口也堆放着很多炮仗。在另一條由「猛獁視頻」發布的影片中，村民王女士表示「頭天晚上就拉了一車鞭炮（炮仗）了」。

徐橋衣錦還鄉，沿途遍佈燒完炮仗的硝煙。（微博影片截圖@沸點視頻）

徐橋家門前堆放着不少炮仗。（微博影片截圖@猛獁視頻）

據內媒《搜狐》報道，徐橋的家鄉位處安徽省阜陽市穎上縣的一條小農村，他這次回村讓村長激動萬分：「徐橋是我們村莊的驕傲，他的成功是我們所有人的驕傲。」不過徐橋今次回來，最令人動容的還是他嫲嫲全程牽着他的手沒有放開，看起來對孫子載譽而回十分高興，「嫲嫲精神多好，健步如飛，就是身體有點不舒服的東西都可以百病全消了。」

徐橋的嫲嫲一直牽着他的手沒有放開，而且看起來十分開心。（微博影片截圖@猛獁視頻）

據徐橋表叔吳先生表示，徐橋自小家庭便比較貧困，父母為謀生外出打工，他自小跟着爺爺嫲嫲一起生活，是「留守兒童」。由於內地農村與城鎮的經濟及生活水平差距較大，吳先生也感嘆村子裏能出一名亞運冠軍真的很令人驕傲，「爺爺嫲嫲肯定是驕傲啊」。

徐橋自小由爺爺嫲嫲照顧長大。（微博影片截圖@猛獁視頻）

吳先生指他們本來只住在一間小屋裏，後來因為徐橋成為運動員，拿到比較多的獎牌和獎金後，加上父母打工賺來的錢才建了較大的新屋。他又說徐橋平時在外面訓練，連過年都基本上不回家，「我們去看他手掌，滿手的繭子呀，真的是付出百倍千倍的努力，才有今天的這個成績。」

受《搜狐》訪問時，徐橋表示今次亞運會的成功是其一生榮譽，「但我最自豪的是能成為家鄉人民的驕傲。我會繼續努力，為家鄉爭光，為安徽爭光。」由於男子八人單槳有舵手賽事在首日便舉行決賽，徐橋也成為今屆亞運第一名奪得金牌的安徽運動員。

徐橋表示會繼續努力為家鄉及安徽省爭光。（微博圖片）

相關影片（微博＠沸點視頻）