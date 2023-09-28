杭州亞運｜歐鎧淳失落個人獎牌　「呢份肯定同拎牌一樣咁有重量」

香港游泳代表歐鎧淳在杭州亞運女子50米及100米背泳皆得第4名，無緣個人項目獎牌。歐鎧淳今日（28日）在社交網站分享感受，承認可惜及失望，多謝大家源源不絕的支持，而最令她驚喜的是，很多人告訴她值得拿一面亞運獎牌。

01體育記者楊宇翹、林藹怡 杭州直擊



歐鎧淳在50米及100米背泳皆得第4名。（楊宇翹攝）

歐鎧淳今年第4次征戰亞運，參加女子50米及100米背泳兩個個人項目。在50米背泳決賽，她游出28.35秒得第4名，比季軍的日本泳手高橋巧慢0.14秒。而在昨晚的100米背泳決賽，她就游出1分0.78秒，比季軍的韓國選手李恩知慢0.75秒，再次得第4名，無緣個人項目獎牌。

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完成個人項目比賽後，歐鎧淳今日在Instagram分享感受：「50、100背雖然都係第四，好似有啲可惜，我難免亦有一刻失望，畢竟今次係我咁多屆游得最接近獎牌嘅一次。」

「但喺呢幾日，我眼見好多人湧嚟支持我，令我感受到好多意想不到的愛，更加係『無論如何』都支持、愛護我嘅嗰一種由衷的真心。」

「令我更驚喜嘅係，好多不同嘅人都好肉緊同我講我值得一面獎牌。」

歐鎧淳在亞運的接力項目拿過多面獎牌，但未能拿到個人項目獎牌。（楊宇翹攝）

「當刻反應唔嚟…但其實我都同樣好肉緊地想回答：『如果大家覺得我值得，呢份肯定同拎牌一樣咁有重量。』」

她最後感謝大家，並以英文寫代表港隊是一份光榮。劍擊選手佘繕妡、羽毛球選手謝影雪、網球選手黃澤林、游泳選手楊珍美及鄭莉梅都有留下表情符號，為歐鎧淳加油。

女子4x100米自由泳接力，歐鎧淳在最後一棒力衝，「由頭到尾都享受過程」。（林藹怡攝）

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歐鎧淳在之前3屆亞運贏得1銀5銅，全是接力項目。在今屆，她已跟隊友贏得一面女子4x100米自由泳接力銅牌；接下來，她還會參加女子4x100米混合泳接力及男女混合4x100米混合泳接力。