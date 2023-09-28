杭州亞運・直擊｜港隊男佩惜負伊朗無緣獎牌　把悔恨之淚留在杭州

「希望」是雙面刃，可以給你力量，亦能帶來悔恨。

香港男子佩劍隊在杭州亞運團體賽8強惡鬥勁旅伊朗，由落後到中段反超前，其後一個關鍵分無效，氣勢回到伊朗一方，最終港隊以39：45飲恨，8強止步。

比賽這樣就完結了，從個人賽到團體賽，明明已經好努力好努力，怎麼都與獎牌擦身而過？

「大師兄」羅浩天賽後哭到崩潰，杭州之旅，以悔恨落幕。

01體育記者趙子晉、林靄怡 杭州直擊



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

港隊男佩以羅浩天、何思朗、周頌羲及陳樂熹出戰亞運團體賽，16強以45：31淘汰泰國隊，其後與伊朗爭入4強必定是一場硬仗。港隊初段稍稍落後，其後港將們調整打法，羅浩天在第4局打出8：3，扭轉形勢反超前，加上陳樂熹及何思朗合力拉開比分，港隊一度領先5分。

【杭州直擊】面對世界排名第7的伊朗隊，港隊不單止不落下風，更一度有優勢。（趙子晉攝）

第7局由陳樂熹上場，領先至33：30時，他上前跳起進攻得分，惜裁判指陳進攻時犯規在先，得分無效，其後伊朗對手連追數分，港隊以34：35落後進入第8局，最終未能取回優勢，以39：45憾負出局。

面對世界排名第7的伊朗隊，港隊不單止不落下風，更一度有優勢，看得到勝利的希望，可惜結果未盡人意，眾將都顯得十分沮喪，羅浩天坐在地上，默默流淚，即使以毛巾掩面，都無運法掩蓋他的失落，「大師兄」林衍聰隨即上前安慰。

【杭州直擊】在陳樂熹及何思朗合力拉開比分，港隊一度領先5分。（趙子晉攝）

【杭州直擊】在爭取佳績的路上總是困難重重。（林靄怡攝）

羅浩天賽後心情仍然未能平伏，哭成淚人，從他的表情都感受到他的自責，他坦言看見希望壓力更大，「伊朗好難打，以往好易就被拉開，但今場隊友都打得好好，比分一直緊咬。我知道我們有機會取勝，我不想白費隊友們的努力，令我壓力更加大，所以未能發揮。」

雅加達亞運後，林衍聰退下火線，由羅浩天接棒成為大師兄，這個身份同樣為他增添壓力，「去到最後（第8局）一直想着：『我要頂得住』，一定要咬得住，但這個想法太強烈，加上太緊張，所以好大壓力，好耐無試過打比賽如此大壓力。」

【杭州直擊】雅加達亞運後，林衍聰退下火線，由羅浩天接棒成為大師兄。（林靄怡攝）

港隊法籍教練Pierre Mione賽後表示，今場敗仗是全隊上下的一大打擊，「伊朗是一支勁旅，我們被看低一線，我們都有信心，當我們在順境下時發揮非常好，進攻、防守的戰術運用得宜，但當我們落後時，開始變得心急。今場落敗對劍手及教練都是一個沉重的打擊，我們要盡快收拾心情，準備新賽季並變得更強。」

【杭州直擊】羅浩天更加崩潰，叫人心痛。（林靄怡攝）

當佩劍港隊有新教練上任後，劍手們付出的努力、汗水數之不盡，就是為了不斷進步，如今卻未能在亞運賽場反映出來，當然難受，尤其是一場飲恨。不過，向好的一方面看，港隊今仗顯示有能力與勁旅周旋，也算得上是一點收穫。

在爭取佳績的路上總是困難重重，正如教練Pierre所言，「我們是香港隊，要贏一齊贏，要輸一齊輸。」希望佩劍港隊繼續努力，相信不久的將來就有好成績。