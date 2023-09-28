杭州亞運．直擊｜乒乓球港隊黃杜配混雙不敵世一　孫穎莎大受歡迎

港隊乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，在杭州亞運8強戰遇上世界排名第一的孫穎莎／王楚欽，「黃杜配」曾經在今年5月的世界錦標賽，僅負這對世一組合，今仗在亞運再度交手，戰情不如早前般緊湊，結果這對香港組合以直落三局落敗，無緣獎牌。黃、杜二人賽後異口同聲表示，對手的實力在他們之上。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



港隊乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在杭州亞運8強不敵世界排名第一的孫穎莎／王楚欽。（趙子晉攝）

港隊混雙組合黃鎮廷／杜凱琹力爭今屆亞運首面獎牌，先要過「世一」組合孫穎莎／王楚欽的一關。「黃杜配」在今年的世錦賽4強，曾經領先局數2：1，距離勝利只差一步之際，卻被對手發力反撲，黃杜配最終落敗而回。

孫穎莎剛剛在女單極速擊敗對手後，隨後轉戰混雙，當她一登場，全場歡呼聲雷動，不斷傳來「莎頭加油」（莎頭為孫穎莎的暱稱），看台亦有多塊她的手幅，可見她的受歡迎程度。

孫穎莎大受現場球迷歡迎。（趙子晉攝）

黃杜配面對這對世界第一組合，無疑是一場硬仗，今仗卻未能重複世錦賽的緊湊戰情。這對港隊組合首局入局稍慢，多次爭持球落敗，加上無謂失誤較多，以2：11先輸一局。

黃杜配其後回勇，與對手在中段都能夠緊咬比分，可惜在關鍵的末段就接連失分，結果連輸兩局7：11，直落三局不敵「世一」組合孫穎莎／王楚欽，無緣4強，再與獎牌擦身而過。

黃、杜二人賽後坦言，這對中國組合的實力在他們之上，黃鎮廷說：「雖上次差點贏波，但今次沒有想太多，他們的實力比我們高，今仗我們發揮一般，有位置可以處理得更好。透過每次（與他們的）交手逐點累積經驗，希望未來有一次比賽可以擊敗他們。」

中國隊除了實力高，更加在每次對壘前做功課，「與他們（孫／王組合）交手過好幾次，他們每次對壘前都會研究我們的打法，對我們的了解更透徹，加上他們發揮『輾壓式』的實力，即使已發揮出7、8成，贏波都不是易事。」

由於今早混雙16強，港隊另一對混雙組合何鈞傑／李皓晴與日本的張本智和／早田希娜激戰5局，憾負2：3止步，黃鎮廷／杜凱琹8強出局，亦意味港隊自2006年多哈亞運後，首度在乒乓球混雙賽事未能取得獎牌。2010、2014兩屆亞運港隊在混雙均獲銀牌，2018年雅加達亞運則獲銅牌。