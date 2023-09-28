【杭州亞運．LOL】韓國選手賽後稱中國「威脅挺大」登微博熱搜

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）四強戰，韓國擊敗最大對手中國晉身決賽，被認為奪金在望，今次被選入隊中的六人亦有望能隨之免除兵役。

這場比賽被視為決賽提前上演，不過韓國憑着強大實力以及冷靜應對，最終以2：0有驚無險晉級。不過賽後韓國打野徐進赫（Kanavi）接受訪問時的「謙虛」回答，卻成為網民熱話，更登上微博熱搜。



由於韓國及中國是目前《英雄聯盟》最強的兩個國家，因此這場比賽亦被視為巔峰對決。賽事採三局兩勝制，韓國在第一局早段便取得優勢，隨後掌控比賽節奏，並在第28分半鐘憑巴龍Buff突破中國防守，直接一波以人頭數12：5贏下第一局。

這場備受期待的焦點之戰，以韓國2：0直落擊敗中國結束。（直播截圖）

第二局韓國則曾一度陷入劣勢，但隨後穩住局勢展開招牌式的「韓式運營」，抓住機會慢慢將形勢逆轉，最終在第37分鐘團滅中國隊後，以17：6勝出第二局。

以2：0勝出比賽後，表現出色的「尺帝」朴載赫（Ruler，中）和輔助柳岷析（Keria，右）興奮慶祝。（新華社）

賽後不少內地網民都感到不滿與失望，認為中國在戰術、安排及人選等方面做得不好。目前在LPL（中國英雄聯盟職業聯賽）效力的韓國打野徐進赫（Kanavi），被傳媒問到覺得中國隊發揮如何時，則回答得相當「畀面」：「中國隊的發揮挺好吧，因為我在打比賽的時候感覺威脅挺大，感覺差一點會輸，所以中國隊打得挺好的。」

徐進赫（Kanavi）賽後受訪時以中文表示「感覺威脅挺大」，從而引來內地網民熱議。（微博圖片）

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這回答很快在微博引起熱議，因為第二局韓國雖曾落入被動，但實際上最大經濟差距也僅是落後不足2800，且未曾攻上過韓方高地，所以為中國戰隊效力的Kanavi說「感覺威脅挺大」，讓內地網友形容為「情商高」：「『威脅』，你小子在中國呆久了高情商了」、「感受到了威脅，但是不多」、「如果被威脅了你就眨眨眼」、「這錢活該你掙（賺），說謊都不打草稿的」。

第二局中國在前半段曾取得優勢，但隨後被韓國反勝。（直播截圖）

「#Kanavi說感受到了中國隊的威脅#」的Hashtag，更隨之成為微博熱搜，截稿前閱讀量接近3000萬，最高曾排名全網第31位。

「#Kanavi說感受到了中國隊的威脅#」的Hashtag登上微博熱搜。（微博截圖）

在更詳細的訪問中，這名韓國選手表示他們對中國作了很多研究，去猜對面會選擇和禁用什麼英雄，「雖然並未100%猜對，但是我們猜對了90%」。他又形容這是一場艱難的比賽，「中國真的是一支強隊。我們打出了不相上下的比賽，在兩局比賽中我們都以毫釐之差獲得了比賽的勝利。」

網民再次留言稱讚Kanavi，同時亦大肆批評中國教練朱開差勁的「Ban Pick（選擇及禁用英雄）」：「就差說百分百了，主要是朱開的Ban Pick，沒個十年腦溢血真是猜不到」、「猜對了90%，雙射手沒前排他們也沒猜到」、「高情商：差之毫釐；低情商：失之千里」、「概括：對面挺菜的，不要網暴（網絡暴力）我」、「這算是韓國隊那麼多個項目裏面說過最謙虛的話了吧，碾壓叫艱難」。

Kanavi目前效力中國戰隊JDG（京東電子競技俱樂部），受訪時能以頗流利的中文回答。（杭州亞運共享圖片）

網友以「五條悟體」惡搞《咒術迴戰》

最近熱門漫畫《咒術迴戰》因主要角色之一五條悟突然死亡，加上一段離奇認輸的台詞而在網絡上引起不少討論。今次中國被韓國以2：0直落擊敗，馬上便被網友以「五條悟體」惡搞一番。

內地網民先是在討論區有標題惡搞相關旁白：「一刻也沒有為祖國隊的失敗感到悲傷，此刻趕到戰場的是中華台北隊！」隨後香港網友亦「接力」繼續惡搞。

連登網友以「五條悟體」惡搞今次中國落敗。（連登討論區截圖@去沙特證明自己）

後續再有網友改圖惡搞。（連登討論區@條女個兇好勢）

另一邊的四強戰，中華台北亦輕鬆以2：0擊敗越南晉級，與韓國爭奪金牌。決賽將在周五（29日）晚上7時開始，中國與越南的季軍戰則在較早的下午2時開始。

英雄聯盟賽程



季軍戰 9月29日 14：00

決賽 9月29日 19：00

