杭州亞運乒乓球︱孫穎莎又派蛋16分鐘打卡收工　對手全場只得4分

世界排名第一的孫穎莎，在杭州亞運乒乓球女子單打次輪賽事再次展現霸氣，面對年僅14歲的巴基斯坦球手Hoor FAWAD亦毫不留情，再次「派蛋」，她以11：1、11：1、11：0、11：2直落4局獲勝，全場比賽只花上16分鐘。

4局比賽加起來，Hoor FAWAD只拿到4分。



孫穎莎再次輾壓對手。（杭州亞運官網）

孫穎莎在今屆亞運打足女子團體、女子單打，女子雙打及混合雙打四項賽事，十分忙碌。她先與隊友陳夢、王曼昱贏得女團金牌，為中國女乒寫下亞運五連霸，賽後她說參加過三、四次大型運動會，從小時候的青奧會，到奧運，再到亞運，「這屆杭州亞運會，我覺得自己還是承擔主要的任務。」

22歲的她自覺身負重任，每次出場均全力以赴，她在女團初賽對哈薩克時，已曾向對手送上「光蛋局」，以11：5、11：2、11：0擊敗對手，3局賽事僅用17分鐘。不過今日女單次輪賽事更誇張，4局加起來才用上16分鐘，平均每局僅花4分鐘，無情把巴基斯坦小將Hoor FAWAD擊退，晉級16強，盡顯「小魔王」本色。

孫穎莎再次在比賽中「派蛋」。（杭州亞運官網）

孫穎莎再次「暴力輾壓」對手，再次成為內地網上熱話。乒乓球場有一條約定俗成的「行規」——領先一方為免對方「吞蛋」，通常會讓分，避免尷尬情況。不過孫穎莎漠視「行規」，不時向對手「派蛋」，她昔日曾聲言那才是尊重對手的表現：「從頭到尾也沒有想過讓分，我認為這是尊重對手的表現，比賽需要全力以赴，這才是比賽的魅力。」

孫穎莎女單晉身16強，女雙夥拍王曼昱同樣已晉級，混雙夥拍王楚欽更已晉身8強，力爭4面金牌。