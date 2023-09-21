「我們的熱刺回來了」　班主利維後悔聘摩連奴干地　新帥立竿見影

英超球隊熱刺今季換上名氣不響的澳洲籍教頭普斯迪高古（Ange Postecoglou）領軍重新出發，開季4勝1和，重現朝氣活力，一洗上季頹風。班主利維（Daniel Levy）開心宣布：「我們的熱刺回來了」，承認之前聘用摩連奴和干地兩大名帥是錯誤，更聲稱他「跟任何人一樣想贏」。



熱刺今季重現朝氣。（Getty Images）

利維承認聘摩連奴、干地是錯誤

利維在熱刺球迷討論區寫道：「我們的熱刺回來了」（we've got our Tottenham back），「我感覺到，我們再次看到昔日慣常看到的足球，而這就是我們全部人所渴望的，球員付出一切，踢出進攻足球。我們希望球迷和職員跟球員建立連繫。整個球會也感受得到，就連非比賽日在這球場，在訓練中心，我們也連繫在一起。那是非常明顯的」

他訴說，當日辭退普捷天奴後，感受到要「改變策略」的壓力，因此先後找上摩連奴、干地兩大名帥，「我跟任何人一樣渴望勝利。未能獲勝的沮喪，部分球員以及大部分球迷要求我們需要勝利、我們需要花錢、我們需要大牌領隊的壓力，全都影響着我。」利維續稱，「策略是要帶來一名冠軍教頭（trophy manager），我們試過兩次，你必須從錯誤中學習。」

利維主場見證表現耳目一新的熱刺，喜形於色。（Getty Images）

「他們都是偉大領隊，但是……」

摩連奴三度帶領車路士贏得英超冠軍，2019年11月接替普捷天奴出任熱刺領隊，首季只得令人失望的第六名。之後一季表現亦無起色，聯賽只排第七位，2021年4月距離聯賽盃決賽前數天被球會辭退。那年夏天，熱刺聘新帥時瘋狂「食檸檬」，先後被十多位潛在人選拒絕，最終從狼隊撬走葡萄牙籍的紐奴（Nuno Espirito Santo）執教，領軍不足4個月便因戰績太差被炒。

熱刺於是找來另一名帥干地接手，他同樣曾帶領車路士贏得英超，首季領軍得第四，重返歐聯。到第二季季尾，干地在記者會上發火，連環炮轟球會文化和球員，歐聯16強和足總盃接連出局後，他在今年3月底被辭退。當時熱刺在英超排第四，他的副手史泰連尼和賴恩美臣先後暫代帥位，最終以第八名完季。利維點評：「他們是偉大領隊，但或許不適合這間球會。」

熱刺克羅地亞國腳比列錫（Ivan Perisic）右膝前十字韌帶重創，料今季提早收咧。（Getty Images）

熱刺在首輪賽和賓福特，之後4仗接連擊敗曼聯、般尼茅夫、般尼、錫菲聯，目前在聯賽榜僅在全勝的曼城之後，以得失球差力壓利物浦和阿仙奴暫列次席。

熱刺開季順暢多少受惠賽程，近3仗對手相對較弱。今輪遇上重大考驗——北倫敦宿敵阿仙奴。大戰當前，熱刺陣前傳來噩耗，克羅地亞國腳比列錫（Ivan Perisic）右膝前十字韌帶重創，料今季提早收咧。