杭州亞運直擊｜羽毛球男團港隊8強止步　鬥日本先勝後敗

香港羽毛球隊在男團16強打出驚喜，與泰國激戰五場，最終險勝3：2，今日於8強面對日本。即使李卓耀首場力克奈良岡功大，惜其後連輸3場遭逆轉，無緣4強。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



李卓耀打頭陣，在首場男單火併奈良岡功大，他以21：15先取第一局。第二局奈良岡功大力追，「刁時」險勝22：20。不過李卓耀第三局不讓對手得逞，輕勝21：11，李卓耀助港隊領先場數1：0。

第二場男雙港隊派出呂俊瑋、鄒軒朗組合出戰，惜以10：21、13：21直落兩局不敵對手。

呂俊瑋、鄒軒朗直落兩局不敵日本對手。（趙子晉攝）

一眾港隊隊友在看台高呼「香港隊加油」。（趙子晉攝）

第三場男單，港隊以伍家朗撼西本拳太，西本拳太先以21：17先取第一局。第二局伍家朗沉着應戰，以21：10扳平1：1；決勝局，伍家朗與西本的比分緊咬，伍家朗一次扣殺後上網，剛好被西本拳太成功救球並笠死，最終伍家朗再輸一局16：21，日本隊總場數反超2：1。

伍家朗與西本拳太力戰80分鐘，賽事節奏快、強度高，兩名球手都顯得有疲態，末段全靠意志力捱下去。伍家朗表示，末段被笠死成為今仗轉捩點，「（今仗）發揮正常，末段關鍵時刻一球被對手笠死，成為今仗的勝負分野，我在處理上可以做得更好。」

伍家朗與西本拳太力戰80分鐘，最終飲恨。（趙子晉攝）

最後一場雙打港隊派出楊盛才、李晉熙，港隊隊友不斷在看台高呼「香港隊加油」，這對男雙組合以17：21落後一局，次局後段嘗試反撲，卻多次出現失誤，最後以15：21直落兩局落敗，港隊以總比數1：3不敵日本，8強止步。