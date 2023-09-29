杭州亞運．直擊｜風雨之下的男重團體銅牌　「一切都不是必然」

香港男子重劍隊在杭州亞運會，先由何瑋桁在個人賽獲得一面銀牌，成為男重隊首面亞運獎牌；在劍擊煞科日，加入了方凱申、吳浩天和後傭的劉昊峯，又首度在團體賽獲獎，摘得一面銅牌，一屆亞運便創下兩個第一次。

然而，這支隊伍經歷高低起跌，掛在後備席上的一個頭罩、賽後舉起的一件劍衣，背後是一段有淚也有笑的故事。

方凱申對哈薩克劍手刺出了男子重劍港隊今屆亞運的最後一劍後，香港隊的成績定格在銅牌，實現了他們賽前的願望。他們像鬆了一口氣，畢竟賽前發生的事太多，也太多心理關口要過。



雖然亞運前失落個人賽資格，但方凱申一開口便向在個人賽取得佳績的隊友道謝：「功不可沒的是兩位打個人賽的隊友，他們有個好好的成績，我們才有個比較好的名次去打8入4（8強、勝出便有獎牌）嗰場比賽。」

他坦言對於團體賽獎牌仍未有實感，「但更加在意的是，經過這個戰役，我們面對很多事、困難、不如意、很多特別的事發生，我們在任何風雨之下，都有嘗試發揮好，這件事令我們更團結，證明我們走在正確的路上。」

方凱申感謝出戰個人賽的隊友奪得佳績，造就團體賽獎牌。（趙子晉攝）

賽前最殺他們一個措手不及的，是亞錦賽銅牌陣容之一、世錦賽全勝殺入主賽圈的周澤軒，在出發往亞運前數日才因病入院，被逼退出，臨時換上劉昊峯，他忙亂、擔心、緊張，為了備戰已久的隊友，也決心先準備好比賽的心情，趕到杭州，回港再慢慢梳理心情；但4人也將周澤軒「帶」到杭州——在團體賽，周澤軒此前在比賽用的護頭罩和劍衣，都掛在後備席上。

方凱申坦言，這件事令大家都有所感悟：「不是所有嘢都必然，聽落好似好中二病，但感覺好似帶咗佢一份心機…平時彼此可能不會講太多關心的說話，因為大家是朋友、兄弟嘛，不會講太多，但當出現了這些特別的情況，原來大家的關懷是比我們想像中多的，這件事為我們來好多……以前不會覺得、但依家覺得的友情的力量，咩都好啦！落場或者飛緊嚟（杭州）的時候感覺好實在，知道一定要更集中。」

作為周澤軒在體育學院的同房，吳浩天稱，賽前曾向周澤軒保證「一定要死兩塊牌返嚟畀你」，「很可惜我個人輸了，但團體我們今次真的做到了，謝謝他給了我們這個意志去堅持。」

賽前種種事件，令男子重劍隊對團體獎牌更加渴望，然而隨之而來的壓力也更大，獲得個人賽銅牌的何瑋桁，賽後受訪時第一句便高呼「依家真係鬆一口氣呀！」他講述賽前自己各種情緒：「打完個人賽、要打團體其實好緊張，連續三晚瞓得好差，仲要瞓瞓下會無啦啦震醒，望住個天花板流眼淚喎……我都唔知點解，都唔想隊友擔心；但唔知點解就係莫名嘅緊張……」

一切還未結束，壓力令他出現許多「唔知點解」的狀況，「老實講，啱啱打8（強）入4（強），臨上去打之前呢，（我）無啦啦喺個預備室度喊喎，唔知做咩事，我唔知點解咁樣，但我好緊張好緊張……」

何瑋桁（左二）曾為團體賽壓力大得難以安眠、又突然流淚。（趙子晉攝）

「其實我哋嚟之前目標係團體獎牌，我自己攞咗個人之後，平時如果我哋打團體8強，亞錦賽又好其他都好，好多時都係對中、日、韓、哈薩克，但今次打到個人好成績，令到個隊有個好嘅位置，我好想好想把握呢個機會，同隊友一齊分享呢個獎。」正是何瑋桁的個人銅牌和吳浩天也打入8強，令香港在團體賽取得了2號種子的位置，直入8強。

要苦惱的都苦惱完、壓力也隨着比賽結束而稍稍消散，吳浩天笑言第一塊獎牌令他「好爽、好高興」，但四人作為職業劍手，當然也不忘檢討細節：「八強嘅籤嚟講，烏茲別克算係最難打，但我哋有進步，面對到呢啲壓力，一分上落嘅時候我們沒有崩、沒有爆，一點一點地處理好細節，我贏少少、隊友又贏少少……」

杭州亞運：男子重劍團體賽8強。（趙子晉攝）

方凱申也點出最終在4強對哈薩克落敗的關鍵：「8強的時候，我們曾落後，但到對手頂不住壓力爆了，在他們心急下我們贏了那一局；到4強時情況相反，對哈薩克的時候我們有點急躁，我們的實力差距不太遠，但心態上、耐性上如何走好那一步，要再花些心機。」

兩面銅牌，是圓滿結局；而且在亞錦賽團體銅牌後，這面亞運團體銅牌，也令重劍隊更認知到自己的位置，吳浩天道：「亞運和亞錦我們都是銅牌，告訴我們有能力在亞洲角逐前四，不是偶爾一次半次或負碌，兩個比賽意義都好大，但分別是再印證一次我們是得的，未來再努力去練，希望可以世界衝去前十六或更高的位置。」

沒有什麼比信心更重要，奠下了「亞洲強隊」的心態，他們都希望隊友盡快回來，再一起衝擊更高位置，何瑋桁爽朗地說：「未來再打（成績）會陸續有來，希望澤軒不要擔心——我們就係咁大膽喇！」

男子佩劍港隊距離獎牌也只差一點。（趙子晉攝）

香港劍擊隊在今屆亞運獲得1金、1銀、7銅共9面獎牌，全數來自花劍和重劍，無論是男、女子和團體項目都有牌落袋，唯獨更換主教練不久的佩劍沒有帳。劍擊隊總教練鄭兆康指，相信佩劍未來會不一樣：「團體賽其實出現過機會，佩劍，男、女都好，（劍手）真的年輕，除了兩位老運動員，其他人也是第一次參加亞運，經驗、場上變化的處理都需要改善。」他認為劍手的爭勝心沒有鬆懈，「男女佩大把本錢，下屆一定唔一樣，只要繼續努力，一定提升。」