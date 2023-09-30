杭州亞運．電競｜《絕地求生》港隊重大失誤無緣決賽　網民仍力撐

亞運電競項目《絕地求生M亞運版》（賽會官方名稱為《和平精英亞運版》），香港被分至準決賽B組。

這遊戲的電腦版以俗稱「食雞」的勝出標語而聞名，遊戲模式本來為會逐漸減少戰鬥範圍的大逃殺槍戰，不過為了亞運的體育精神，這一版本將「大逃殺」模式改成「射靶」和「賽車」，爭取以最短時間完成比賽。



在亞運正式開始前的「亞運征途」官網中，《和平精英亞運版本》的描述是通過「跳傘、越野、射擊、賽車等項目，構建和諧、公平、健康的電子競技項目，積極體現團結、奮鬥、競技等體育精神。」

「亞運征途」官網中對《和平精英亞運版本》的描述。（「亞運征途」官網截圖）

簡單而言，這項遊戲在今屆亞運的比賽方式不再是「縮圈」、「大逃殺」、「食雞」，而是通過團體合作，包括車手和槍手等，快速射擊目標靶子取分及為車輛加速，並以最短時間到達終點為獲勝。

雖然玩法完全不一樣，看起來也沒「大逃殺」模式般刺激，但很多體驗過該版本的選手及玩家都表示十分困難。

這次《絕地求生》比賽不再是「大逃殺」模式。（Youtube截圖）

前哨戰亞運征途時，香港是東亞賽區、同時也是所有賽區總排排名第3的強隊，只要今場比賽拿到前兩名，便能進入決賽與另外3支隊伍爭奪獎牌。奪冠大熱門中國也在昨日（29日）受訪時表示，香港為「比較強勁的對手」之一。

亞運版本的地圖中設有大量杭州亞運元素。（微博圖片）

比賽分為4個地圖，港隊雖然無法超越最強對手中國，但初段亦曾排在第2名；及後香港因「炒車」而名次跌至第3，並在射靶時表現不佳落後在第4名。

然而奇怪的是，當比賽進行到中後段時，香港隊的標誌在地圖上突然大幅落後，而且移動得極為緩慢。當直播畫面轉過去時，卻發現香港隊的4人都在跑步，而非正常地駕駛車輛。

至另外3隊都到達終點時，港隊仍在廣闊的地圖中「越野跑」。

此時直播畫面移到他們本來的車輛處，原來港隊控油失誤，車輛汽油耗盡無法前往加油處，因此眾人被迫徒步完成比賽。網民及直播觀眾紛紛笑言他們玩起了「真正的鐵人三項」和「田徑」。

港隊因駕駛的車輛沒油而被迫徒步完成比賽，直播鏡頭亦多次拍攝該車輛與油站的距離。（直播截圖）

由於僅是在比賽一半左右路程，徒步情況下即使完賽成績亦會大幅落後，雖然如此，港隊仍努力完成比賽。只是賽後4名香港選手一臉無奈，連續犯錯的車手更伏在桌上疑似自責落淚。

比賽期間，能看到畫面左方的港隊選手一臉無奈。（直播截圖）

擔任車手的港隊選手熊文嘉（最右）至第三個地圖賽後，仍失落地趴在桌上。（直播截圖）

香港最後以36分55秒完成第一個地圖，落後第3名的泰國超過10分鐘，更幾乎是榜首中國的雙倍時間。港隊在之後三個地圖力追，並有不錯成績，惟最終所花時間仍比第3名的泰國多9分鐘遺憾出局，無緣繼《夢三國2》後，為港隊再爭奪電競獎牌。

因第一個地圖的失誤，港隊最終無緣進入決賽。（亞運官網截圖）

不過比賽期間及完結後，亦有不少網民稱讚港隊有體育精神，並為他們今次失誤感到惋惜，「都第四了還這麼努力，太勵志了」、「本應能進決賽的」、「秉承體育精神」。

直播有網友在彈幕中稱讚港隊堅持完成比賽。（微博圖片）