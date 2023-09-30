杭州亞運．田徑｜呂麗瑤100欄雨戰中入決賽　陳銘泰跳遠晉級

杭州亞運田徑賽周六（30日）早上上演﻿，香港跨欄代表呂麗瑤、盛楚殷，跳遠代表陳銘泰、高澔塱分別出戰預賽，當中呂麗瑤和陳銘泰分別晉身決賽。



早上的杭州奧體中心體育場下起細雨，但無阻一眾選手發揮，在女子100米欄預賽第二組出賽的呂麗瑤，跑出13.24秒，惟因超風速未能成為個人最佳時間，這位上屆銅牌得主以小組第4名、總成績第6名進入決賽；第一組出戰的盛楚殷則跑出14.46秒，總排名第13，未能晉級。

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100欄決賽將會在周日（10月1日）晚上9時15分舉行，呂麗瑤道：「希望決賽再發揮得好啲，今日真係好早，相信夜晚嘅時候發揮會好啲」，亦強調不會與上屆的戰績比較，「專注返自己，諗吓點樣可以做得好。」

談到場地及比賽時的細雨，她笑指場地舒服，「最鍾意聖火嗰個窿，有風吹入嚟」，又提起早前香港的連日暴雨：「落雨？冇問題呀，我哋香港係黃雨、紅雨、黑雨，呢個狀態之下，我地練咗兩星期。」

男子跳遠資格賽，陳銘泰以最佳一跳7.54米，總成績第10名入決賽；高澔塱最佳一跳為7.26米，排在第13位僅僅無緣決賽。「今日目標得一個，就係入到決賽；明天決賽就是重新來過、再跳過。」他認為因天雨，許多選手第一跳發揮都一般，「但第二跳開始跳返7.5（米）就好一點，無論如何，最重要是入到決賽，一直以來狀態都不錯，入到決賽便可以。」

杭州亞運：陳銘泰賽後受訪，指入到決賽是最重要。（林靄怡攝）

談到目標，陳銘泰道：「平常心、盡量跳，希望突破8米或自己的最好成績，獎牌就控制不到，中國、印度、中華台北選手都跳到8.4米，亞洲水平現在跟世界水平一樣高，也是看看決賽誰發揮到。」他指高澔朗在飲食等細節上十分注重，「但資格賽就是這樣，看誰在三跳發揮到、入到頭十二，所是跳遠是有點運氣成份，他還年輕，繼續努力吧。運動員就是這樣，要用強大的心臟去應付所有起起跌跌。」