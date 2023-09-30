杭州亞運．英雄聯盟｜韓國2：0奪金　中華台北單殺尺帝雖敗猶榮

杭州亞運電競項目中，最受矚目的《英雄聯盟》決賽昨（29日）晚完結，韓國以大熱之姿2：0擊敗中華台北奪冠。

比賽期間韓國依然展現出毫無弱點般的強大實力，不過中華台北的表現亦有值得稱讚之處，因此賽後有內地網民也感嘆「中華台北是靠實力排在中國前面的，不是靠抽籤」。



中國對韓國的巔峰對決在四強提前上演後，韓國對中華台北這場決賽，由於雙方確實實力懸殊，賽果在外界看來也沒什麼懸念，不過韓方在賽前準備也沒有怠慢。

亞運《英雄聯盟》決賽為韓國對中華台北。（新華社）

韓國第一局的Ban Pick明顯有意針對中華台北的中路朱駿嵐（FoFo），同時韓國打野徐進赫（Kanavi）在中前期亦完美地掌握節奏及資源，加上中華台北上路選擇辛吉德的「奇招」未能起多少作用，他們大部分時間都處於被動及劣勢。最後韓國穩妥地以15：5的人頭優勢贏下第一局。

第二局韓國禁用的英雄跟第一局完全一樣，希望能在一定程度上限制FoFo的發揮，不過這一戰中華台北卻在早期打出優勢。Kanavi前期連續兩次Gank下路，助隊伍取得「一血」。不過FoFo推線取得線權後，及時趕到下路，與隊友將韓國隊三人包圍，拿到雙殺並打出了一次2換3。

FoFo前期的一次下路Gank十分精彩。（直播截圖）

中華台北的射手邱梓銓（Doggo）此後單殺韓國射手「尺帝」朴載赫（Ruler）引來歡呼，然而韓國打野Kanavi這一局再次穩妥地掌握野區資源，助隊伍以大優勢在26分鐘內贏下比賽。不過中華台北第二局這兩次精彩表演都贏得現場觀眾歡呼，同時亦獲網民大加讚賞。

Doggo單殺「尺帝」Ruler亦是今場比賽最精彩畫面之一。（直播截圖）

進入亞運分組賽後，韓國隊至今4戰沒有輸過任何一局，甚至沒出現過明顯劣勢，其強大實力可謂令人絕望。然而最讓內地網民感到氣憤的，是中國隊明明為最大對手，在主場有着決定比賽版本的優勢下，卻沒打出應有的水準，而且表現看起來比「好籤運」的中華台北還要不濟。

中華台北（左）此戰可說是雖敗猶榮。（新華社）

銅牌戰面對被中華台北輕鬆碾壓取勝的越南，中國卻跟對方打得有來有回，甚至還是在先輸一局、決勝局幾乎落敗的情況下驚險反勝；中韓對決中下路屢屢落於下風，「尺帝」在比賽中幾乎予取予求，中國射手趙嘉豪（Elk）賽後淚灑賽場，然而中華台北卻在決賽中主動挑戰並單殺「尺帝」，這都是讓網民感嘆中國隊表現令人失望的地方。

內地網民在微博上亦稱讚中華台北隊的表現。（微博截圖）

作為《英雄聯盟》甚至是電子競技界最具名氣的選手，「大魔王」李相赫（Faker）卻由於身體抱恙，在八強面對沙特阿拉伯的比賽起便沒有上陣。不過最後在頒獎禮上他依然獲得全場最大的歡呼聲，賽後他大讚隊中另一名中路選手鄭志勛（Chovy）表現很好。

「雖然今天未能出戰很遺憾，但隊伍獲得金牌對我來說意義非凡。Chovy表現十分出色，所以我們才能一局不失地贏下金牌。教練很好地證明了正選的決定沒有錯。」Faker受訪時表示。

Faker（中）因身體抱恙缺陣大部分比賽，他賽後大方稱讚後輩Chovy（左）表現出色。（路透社）

《英雄聯盟》在5年前的雅加達奧運作為表演項目之一，中韓在決賽狹路相逢，最終中國以3：1贏得冠軍。事隔5年終於復仇成功，Faker表示十分感動：「原來真的有一天能這樣站上頒獎台啊，我覺得很幸福。我無法忘卻這一瞬間，現在的一切都像夢一樣。電子競技被列為正式項目後，我便想一定要在本屆亞運贏下金牌。」

雖然幾場比賽沒能上陣，不過Faker依然是媒體甚至大會官方的焦點：

由於每支參賽隊伍能登記6名選手，Chovy與Faker在韓國陣中需要競爭正選位置，被問到對此是否有壓力呢？他表示壓力很大，但認為發揮出色然後取勝是理所當然的，「如果我正選上陣卻表現不佳，那對『另一位中路選手』會感到非常抱歉，所以我更想（把比賽）打好。」

Chovy今屆比賽發揮亦相當出色，他表示若打得不好，會對「另一位中路選手」感到非常抱歉。（亞運圖片共享平台）

今屆杭州亞運的電子競技項目有7項，最後一場比賽會在10月2日結束。香港目前在《夢三國2》中殺入決賽，坐銀望金，相關比賽會在今晚7時開始。

杭州亞運《英雄聯盟》決賽重溫：