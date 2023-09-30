杭州亞運｜林昀儒/莊智淵逆境下反敗為勝　挫梁靖崑/林高遠入四強

今日（30日）杭州亞運的乒乓球男雙8強，出現了一場精彩的反敗為勝！中華台北的跨世代組合林昀儒/莊智淵，在先落後兩局下，連贏3局反勝5號種子的中國隊組合梁靖崑/林高遠。



梁靖崑（左）及林高遠一度手握兩局優勢。（新華社）

中國隊的梁靖崑/林高遠是賽事的5號種子，兩人較快入局，連贏11：6及11：7，手握兩局優勢。林昀儒/莊智淵在第三局初段仍受壓，一度落後2：5，但暫停過後，這對中華台北組合脫胎換骨，驚人地連贏8分，上演絕地反擊，領先10：5。頻頻失誤的梁靖崑/林高遠及時企穩陣腳，連救3個「game point」，但梁靖崑打落網，令林昀儒/莊智淵以11：8追回一局。

林昀儒/莊智淵一度落後兩局，到第三局還曾落後2：5，但他們逆轉形勢反勝。（新華社）

42歲的莊智淵被稱為「乒乓球教父」，第7次參加亞運，而林昀儒外號「小林同學」或「沉默殺手」，只得22歲，被視為中華台北乒乓球的新一代代表人物。莊智淵及林昀儒相差20歲，可說是跨世代組合。

梁靖崑（右）今場部分失誤都幾致命。（新華社）

在第四局，林昀儒/莊智淵贏11：6，追平局數2：2。在決勝局，梁靖崑/林高遠一開始發揮較好，多次主動得分，一度拉開到7：3的優勢。在梁靖崑/林高遠領先7：4時，中國隊叫了個暫停，反而兵敗如山倒，林昀儒/莊智淵連取5分，反超前9：7。

中華台北組合領先10：8取得「match point」。林高遠開波，林昀儒回一記反手，梁靖崑失誤打落網，林昀儒/莊智淵贏11：8，以局數3：2反勝晉級4強，在不設銅牌戰下，他們鎖定獎牌。

林昀儒（左）及莊智淵慶祝。（新華社）

林昀儒賽後表示驚喜，他說：「非常開心，賽前也沒有想到可以贏！」

莊智淵賽後說：「其實頭兩局我們打得不好，未能展現應有實力。我認為關鍵在於永不放棄。我們開頭確實落後得太多，但你總要堅持到最後。」他透露兩人在決勝局改變了發球方式，避免如頭三局那麼多失誤。

莊智淵（右）表示關鍵在於沒有放棄。（新華社）

談到跟林昀儒的默契，莊智淵說：「我和隊友在戰術溝通和動作協調方面，都很輕鬆和諧。如果我們能在平時多些訓練、加強配合，在細節的處理上可能做得更好。」莊智淵表示他跟林昀儒的共同興趣是車，一講到汽車的話題，這兩代中華台北球手就會聊得很開心。

被問到現場觀眾支持對手會否影響他們的發揮，這位經驗豐富的老將說：「我們完全專注於比賽，沒有特別注意觀眾的歡呼聲。專注於比賽最重要。」

林昀儒/莊智淵在4強會鬥韓國的組合。雖然梁靖崑/林高遠8強止步，但中國還有實力更強的組合樊振東/王楚欽入到準決賽，他們要對伊朗組合。