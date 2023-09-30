中國女雙8強全滅　日本15歲張本美和發威孫穎莎4金夢碎︱杭州亞運

中國乒乓球女將孫穎莎連日閃耀杭州亞運賽場，這位以4面金牌為目標的世界排名第一星將，卻在女子雙打賽事遭遇滑鐵盧，夥拍王曼昱8強面對平均年齡只得17歲的日本組合，意外敗陣。

今屆賽事前，中國名將鄧亞萍已曾盛讚張本美和潛力很高，不料這位15歲小將果然成功勇挫中國隊。



杭州亞運．乒乓球︱孫穎莎/王曼昱的中國女雙組合8強落敗。（新華社）

20歲的張本智和是中國隊大敵，然而他的15歲妹妹張本美和，被指潛力或更高。今屆亞運乒乓球女子團體決賽上演中日大戰，作為第三單打的張本美和，一出場已先聲奪人，對戰王曼昱以11：6勝出首局。即使之後連負三局敗陣，這位小將初戰亞運的表現仍獲一致讚賞。

杭州亞運．乒乓球︱張本美和獲鄧亞萍大讚。（新華社）

女雙8強中國派出被列3號種子的孫穎莎夥拍王曼昱，張本美和夥拍19歲的木原美悠，被列5號種子。首局日本組合以速度制勝，凶狠打法初段領先，中國組合追至9：9，日本組合之後連拿兩分，包括張本美和發球直接得分，11：9先拿首局。

次局中國隊把握木原美悠失誤，11：5拿回一局扳平。

杭州亞運．乒乓球︱張本美和（右）夥拍木原美悠（左），擊敗孫穎莎/王曼昱勇闖四強。（新華社）

關鍵的第三局，戰至6：6後日本隊連拿4分，張本美和直線抽擊得手，助日本11：7再取一局。

第四局同樣爭持激烈，雙方打至8：8平手，日本在局尾再施威力，王曼昱、孫穎莎先後受壓對手下打失，日本隊終以11：9再勝一局，張本美和／木原美悠這對日本小將組合以局數3：1勇挫孫穎莎／王曼昱，晉級4強，鎖定另一面獎牌。

杭州亞運．乒乓球︱孫穎莎（右）以4金為目標，可惜與王曼昱的女雙組合8強止步。（新華社）

另一場8強戰，中國另一對組合陳夢／王藝迪面對印度組合同樣敗陣，以5：11、5：11、11：5、9：11，同樣局數1：3落敗。

中國兩對女雙均在8強止步，不單金牌落空，而且更無緣獎牌，在大賽中相對罕見。