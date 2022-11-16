乒乓球︱伊藤美誠輸到喊　不敵14歲張本美和　巴黎奧運資格或不保

日本女乒乓球手伊藤美誠（ITO Mima），近日在國內第三輪奧運選拔賽中不敵14歲的張本美和，只得第5名。

賽後這位東京奧運混雙金牌得主哭成淚人，出戰巴黎奧運女單賽事的資格岌岌可危。



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日本為巴黎奧運進行的第三輪選拔賽「全農CUP船橋大會」早前結束，世界排名第5、東京奧運女單代表伊藤美誠卻失利，她於半準決賽被平野美宇以4：0橫掃，落入名次賽。

伊藤美誠雖4：2擊敗佐藤瞳晉級，但之後遇上張本智和妹妹、年僅14歲的張本美和，就意外大敗1：4，只能以第5名完成賽事。

伊藤美誠在日本第三輪國內奧運選拔賽僅得第5。（Twitter）

在不敵平野美宇賽後已承認自己準備不足的她，最終在鏡頭前落淚，哽咽地道：「我不知所措，到最後根本什麼也做不到，我感到沮喪及疲倦。」

日媒認為，是頻密賽程讓伊藤美誠心力交瘁。她早前出戰世界乒乓球團體錦標賽等國際賽，於今月1日才返國，便馬不停蹄為今個賽事備戰，然後在兩日內進行了5場七局四勝的比賽。

伊藤美誠如是說：「我認為自己累積了太多心理跟生理上的疲勞，即使我很喜歡挑戰，但老實說我的身體提不起勁。」她不是想休息，而是想有時間好好練習，「不是備戰的那一種，而是提升自己。雖然我對身體沒太多信心，但我一定要克服這難關。」

伊藤美誠在比賽中身心俱疲。（Twitter）

日本今年已就巴黎奧運展開選拔，因應球員在各輪選拔賽、日本職業聯賽（T-League）戰績，與國際賽時對疊中國頂尖球手的表現計分，累積分數最高的兩名球手便會取得單打資格。

在經過首三輪選拔賽後，早田希娜以162分高踞榜首，拋開第二位的伊藤美誠49分；在今輪選拔賽奪冠的平野美宇則追至第3位，只落後伊藤美誠7分。而眾球手尚餘9項賽事可以搶分，伊藤美誠的單打資格隨時不保。