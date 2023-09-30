杭州亞運｜夢三國2港隊負中國奪銀　仍獲香港歷來首面電競獎牌

電競在今屆杭州亞運首次被列為正式項目，港隊出戰《夢三國2》決賽鬥中國，爭奪港隊史上首面電競金牌。

可惜雙方戰力有一定差距下，香港以0：2敗陣，獲得銀牌。



杭州亞運．電競︱港隊出戰《夢三國2》決賽鬥中國直播畫面。（直播截圖）

港隊在夢三國2的分組賽被列入A組，首戰不敵老撾，但隨即在生死戰贏到塔吉克，以一勝一負的成績得小組次名，晉級淘汰賽。在8強，港隊直落兩局贏菲律賓，再在昨日的4強又以2：0擊敗泰國，闖入決賽，穩袋香港史上首枚電競獎牌。

夢三國2港隊由陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林及袁柏林組成，教練為丘旻天。港隊的決賽對手中國隊被視為奪冠大熱，在淘汰賽連勝老撾及越南晉級決賽。中國隊的教練是張迪，運動員包括程龍、程虎、付豪傑、姚興及周珂，郭潤民是後備。

面對實力強大的中國隊，港隊首局開賽不久已因角色張遼受針對，落入下風。中國隊的擊殺數很快已領前10人以上，程龍控制的戰神呂布發揮威力，港隊陣容被沖散，持續送上「人頭」。

港隊掙扎之中作出不同嘗試，先是避開呂布，轉攻對手其他角色；未能扭轉戰局下，又試圖改為圍攻呂布，無奈中國其他成員及時解救，依然逆轉不果，中國順利先勝首局。

次局戰情沒有太大分別，中國再勝一局，獲得金牌，香港亦獲得歷來首面電競獎牌。

杭州亞運．電競︱港隊對中國首局數據。（直播截圖）

杭州亞運．電競︱中國隊被視為冠軍大熱。（杭州亞運共享圖片）

同日的季軍戰，泰國以2：0擊敗越南摘銅。

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