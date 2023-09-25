英超｜車路士負維拉9月零入球　班主賽前入更衣室　薄餅店也抽水

車路士英超不敵阿士東維拉，聯賽已連續3輪不勝且無法攻破對方大門，目前在積分榜中跌至第14位，球隊戰績不佳，入球能力乏善可陳，即使開季前換帥由普捷天奴（Mauricio Pochettino）上任，看起來又回到上季的窘局之中。

班主之一伊巴里（Behdad Eghbali）今場現身史丹福橋球場，英國《Metro》報道指他開波前到更衣室與普捷天奴及一眾球員會面。普捷天奴承認落敗後該名班主肯定感到相當失望，但亦表示自己需要更多時間建立球隊。



車路士今仗主場作戰，不過多次墮入維拉的越位陷阱而未能取得入球。吉斯度（Malo Gusto）更在第58分鐘領紅被逐，隨後維拉在第73分鐘憑一次反擊，由奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）射破藍軍大門，最終作客以1：0擊敗車路士。

吉斯度在第58分鐘紅牌被逐，讓車路士陷入10人應戰局面。（路透社）

今季率隊聯賽6戰僅取1勝，普捷天奴賽後承認球隊表現需要成長，「給我一點時間，我賽後沒能看到他們（班主），是的，班主們當然會感到失望，但同時他們也需要支持球隊的計劃。我們需要贏下每一場比賽，就因為我們是車路士？是的不過現在我們不是那支拿到歐聯冠軍或英超冠軍的車路士。」

這名阿根廷主帥認為大家都需要接受球隊目前正處於一項建隊計劃（project）之中，「這只是一個想法，但我們需要時間去建立一些東西。」被問到跟杜慈（Thomas Tuchel）率領的車路士有什麼不同時，他表示前者到來時，球隊已經構建完畢，「我上任時球隊管理層正在改變，這就是差異所在。」

普捷天奴賽後稱需要時間構建球隊。（路透社）

連續3場比賽顆粒無收，車路士進攻火力一再被質疑，上一次在英超入球已是8月26日面對盧頓的比賽，距今已接近1個月。今場過後全球最大連鎖薄餅餐廳達美樂薄餅（Domino's Pizza）的英國分部，亦在社交平台X（前稱Twitter）抽水：「自車路士最近一次入波至今，我們已送了852609份外賣pizza了。」

相關帖文引來網民讚好，直指達美樂「犯規（Violation）」，不過亦有車路士球迷怒稱以後都不會再光顧他們。