杭州亞運．直擊｜杜凱琹朱成竹乒乓女雙憾負失牌　爆喊只因渴望

杭州亞運乒乓球女子雙打8強，港隊組合杜凱琹與朱成竹合作出戰，8強與朝鮮組合嵯水影／朴水鏡爭晉級，這對港隊組合一度距離獎牌只差一局，可惜心急累事，最終連輸兩局，力戰飲恨出局，杜凱琹賽後失望得哭成淚人。

01體育記者趙子晉、林藹怡 杭州直擊



杭州亞運乒乓球女子雙打8強，杜凱琹賽後失望得哭成淚人。（趙子晉攝）

周六晚（30日）在杭州拱墅運河體育公園體育館舉行的乒乓球女雙8強，爆出兩個大冷門，兩對中國組合孫穎莎／王曼昱及陳夢／王藝迪分別不敵日本及印度組合，增添其他組合奪金的機會。

港隊的杜凱琹／朱成竹鬥朝鮮組合嵯水影／朴水鏡，即使在落後一局下，連取11：8及11：6反超前，距離勝利只差一步，其後愈打愈急，再輸6：11及8：11兩局，最終以局數2：3憾負，無緣獎牌。

港隊的杜凱琹／朱成竹鬥朝鮮組合嵯水影／朴水鏡，以局數2：3憾負，無緣獎牌。（林靄怡攝）

8強一戰關乎獎牌，往往最考驗心理，「杜朱配」卻敵不過心理壓力，杜凱琹賽後步出採訪區即哭成淚人，一度未能平復情緒接受訪問。朱成竹表示沒有獎牌包袱，「上場（16強）在落後兩局下反勝，這對朝鮮組合沒有出外比賽，但早已預期是一場硬仗，今仗我們在戰術運用變得不夠快，又不夠堅定，領先時又有點保守。」

杜凱琹稍為平復後表示，對手本身既有實力，心態又平穩，即使她們有不錯的表現，卻獨欠大賽經驗，「我和朱成竹夾了一段時間，卻甚少面對大賽的關鍵戰，所以今日是寶貴的一堂課，我們在領先局數2：1時有機會，但第四局打得好快、好心急，該局很快就輸掉，更影響決勝局的氣勢。」

杜凱琹賽後如此失落，是因為對獎牌的渴望，「今年有很多意外收穫，如世錦（混雙）銅牌及世大運等，我依然好想再添獎牌，加上今年一直受手傷所困，一直都有吃消炎藥，這一年都過得不容易。」