杭州亞運．直擊｜戴資穎與蒙古小粉絲碰頭　全場僅失4分輕鬆過關

與偶像交手是什麼感覺？蒙古的羽毛球女將阿勒坦格列勒在今日（3日）體驗了，她與中華台北球后戴資穎碰頭，最終僅19分鐘就以兩局2：21極速落敗，但當這名蒙古女將與「小戴」握手時，同樣露出滿足的笑容，但原來她差點失去與偶像交手的機會。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



細看杭州亞運羽毛球次日賽程，戴資穎、陳雨菲、安洗瑩等大名球星悉數登場，以這三名球星為例，她們在場上的時間全數在25分鐘以下，事關她們首仗的對手分別來自蒙古、東帝汶及澳門，主場出戰的陳雨菲在第二局特意開波出界，讓對手不用「捧蛋」而回，贏得全場掌聲。

【杭州直擊】戴資穎。（趙子晉攝）

戴資穎對上蒙古球手阿勒坦格列勒（Munkhtsetseg Altangerel），這名台灣「球后」就像練波一樣，最終連續兩局以21：2大勝對手，整場比賽只花了19分鐘。

翻查這名蒙古球手的資料，阿勒坦格列勒今年17歲，沒有世界排名，隨時是她生涯第一次出戰大賽，她在場上的表現也充份展示自己是新手，一些無甚威脅的的對拉，她有時也會打出界，甚至直接打落地。對比戴資穎，這名蒙古小將的腳步相對緩慢，直至後段更看似有點受傷，每球打完都一拐一拐。阿勒坦格列勒的比賽經驗淺，她在賽事期間突然綁鞋帶，球證其後示意她在場邊綁，似乎她連球例都不太熟悉。

【杭州直擊】阿勒坦格列勒今年17歲。（趙子晉攝）

縱然如此，阿勒坦格列勒依然樂在其中，休息期間看到場邊的攝影師，不忘「擺甫士」留念。就算大敗，她完場後依然露出燦爛笑容，那或許與戴資穎有關。

小戴透露，昨日在選手村碰到蒙古羽毛球隊，一眾球手化身小球迷，立即與戴資穎合照留念，言談間問起誰是小戴首名對手，阿勒坦格列勒笑着相應，更表示對今仗十分期待。不過在今仗前，就發生了一則小插曲，該名蒙古球手遲遲未到，差點令小戴感覺受騙，戴資穎說：「我們的賽事在官網顯示是中午12點，但賽程是『緊接』（Followed By），11時多已經到我們，但她（蒙古球手）還未到，差點被棄權了，又說很想和我打，但又不來是什麼一回事。」

【杭州直擊】小戴透露昨日在選手村碰到蒙古羽毛球隊，一眾球手化身小球迷。（趙子晉攝）

阿勒坦格列勒最終亦有出現，原來她以為跟隨官網的時間，故11時才在選手村出發，當她抵達場館後，隨即「急急腳」換衫出場，連熱身的機會都沒有，難怪戴資穎笑言：「所以我跟她熱身。」

能與偶像同場對戰，尤其戴資穎多次說過明年便退役，機會可一不可再。無論勝負，看來阿勒坦格列勒也是贏家。