杭州亞運直擊｜港足4球不敵日本　周六下午力爭史上首面獎牌

香港隊在亞運男子足球賽歷史性打入4強，今日傍晚6點將會跟日本爭取決賽席位。港隊有上仗入球功臣潘沛軒停賽，由林樂勤復任正選。日本方面收起了8名主力球員，包括今暫時入球最多、效力筑波大學的内野航太郎。

上半場23分鐘，日本一次死球攻勢，港隊孫銘謙解圍有撻Q之嫌，皮球落在日本球員鮎川俊腳下，無人看管下射破謝家榮十指關，港隊先落後。下半場日本加強攻勢和速度，港隊一輪穩守後終於失球，其後反撲亦無功而還，最終以0：4不敵日本，周六（7日）下午出戰銅牌戰，面對韓國及烏茲別克的負方。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

港隊打入杭州亞運男足4強後，已引來港人「撲飛」北上觀戰，希望在4強或獎牌戰親身到現場見證港隊再創歷史。有球迷決定上杭州賭運氣，但最終仍要撲空。（了解更多：香港球迷趕赴杭州入場支持 盼港隊重演09年東亞運奇蹟）今場賽事在蕭山體育中心體育場上演，全場有7456人入場觀戰。

杭州亞運：男足4強戰，香港隊出戰日本爭奪決賽席位。（林靄怡攝）

港隊上半場4分鐘，由胡晉銘在邊線施「手榴彈」戰術擲界外球入日本禁區，余在言中路控球強行推進，皮球在日本球員解圍後落在禁區外的張憙延腳下，張左腳施射斜出，港隊完成第一腳射門。

杭州亞運：男足4強戰，港隊前鋒安永佳與日本隊長馬場晴也爭頂。（林靄怡攝）

日本雖然進行一定程度輪換，不過開賽後以控球在腳為主，多數圍住港隊禁區外橫傳尋找機會。港隊維持上兩場高紀律及組織力的佈防，與日本接戰下來未落下風。11分鐘港隊再有界外球攻勢，亞歷斯祖截得皮球作遠射省中日本球員取得角球。港隊踢了10分鐘後，未算縮得太後，仍然有一定球員在前場進攻及逼搶。13分鐘張憙延再次試射，被日本門將藤田和輝接實。

杭州亞運：男足4強戰，再度串演後衛的孫銘謙（左一），解圍欠運下遭日本球員射入。（袁志浩攝）

17分鐘，日本右路進攻傳中，港隊李毅凱解圍，其後日本日野翔太禁區頂再射門未能命中。兩分鐘後，鮎川俊在港隊禁內引球施射被謝家榮沒收。20分鐘，港隊余在言趁日本角球攻勢無功而還後搶得皮球打突擊，惜傳給黃皓雋之時越位在先。

杭州亞運：男足4強戰，港隊門將謝家榮被日本隊先射破十指關。（袁志浩攝）

23分鐘，日本左路開罰球入港隊禁區，孫銘謙解圍撻Q後皮球落在日本前鋒鮎川俊腳下，無人看管下射破謝家榮十指關，日本領先1：0。

30分鐘日本隊禁邊外犯手球，港隊取得罰球。安永佳施射省中人牆彈出，張憙延再左路傳中，門前混戰一輪港隊胡晉銘未能射入。1分鐘後港隊不斷向前逼搶日本隊一直後傳，至門將藤田和輝腳下橫傳﹐差點被港隊黃皓雋執雞。

杭州亞運：男足4強戰，港隊安永佳主射罰球省中人牆。（林靄怡攝）

上半場精彩戰情逐格睇：

+ 14

下半場甫開賽，日本隊不斷搶攻，首5分鐘港隊門前風聲鶴唳，不過眾將堅守下力保不失。54分鐘，日本角昂志郎右輔位起腳施射，港隊謝家榮撲出，日本日野翔太頭槌補中，港隊落後2球。

杭州亞運：男足4強戰，日本日野翔太門前補中，港隊落後0：2。（袁志浩攝）

日本隊不斷施加壓力，其中右邊攻勢旺盛，角昂志郎多次在右路出波，球賽速度亦提高不讓港隊穩守突擊奏效。59分鐘角昂志郎傳中，李毅凱趕到解圍。角球開出日本關根大輝衝頂不入。

62分鐘，亞歷斯祖長傳，右邊余在言接應傳中，安永佳一個撞開兩個日本守衛無功而還。港隊此時作出掉動，由帶傷的林衍廷及趙聡悟上陣，張憙延及黃皓雋退下火線。港隊變陣後孫銘謙位置與林樂勤對掉，孫推前進攻。

71分鐘港隊把握日本控失突擊，余在言交孫銘謙右路傳中，惜安永佳未及接應，皮球略門而去。港隊兩分鐘後再換入另一前鋒劉家喬取代林樂勤望收復失地。惜一分鐘後被日本一次突擊下，亞歷斯祖控球大意被日本小見洋太搶得皮球，輕鬆射成3：0。

82分鐘，不斷壓前的港隊逼得日本失誤，孫銘謙右路引球推進再起腳射門未能命中。3分鐘後，日本再放直線撕破港隊後防，日野翔太梅開二度射成4：0。港隊末段換入周子謙及葉卓文，不過反撲無果，最終球隊以4球不敵日本，周六轉戰銅牌戰，對手為韓國或烏茲別克。

杭州亞運：男足4強戰，香港隊教練安達臣場邊指揮非常肉緊。（林靄怡攝）

港隊出場陣容



門將：19. 謝家榮

後衛：3. 阿歷斯祖、4. 李毅凱、22. 曾以行、10. 孫銘謙

中場：14 余在言、6 胡晉銘、8 黃皓雋

前鋒：17 張憙延、9 安永佳、7 林樂勤



後備：1. 伍瑋謙、18. 龐焯熙、2. 陳凱柏、5. 葉卓文、7. 林樂勤、12. 周子謙、15. 劉家喬、16. 林衍廷、20. 趙聡悟、21. 鄭進泓

停賽：11. 潘沛軒、13. 簡嘉亨



+ 1

日本方面，收起了8名主力球員，包括今暫時入球最多、效力筑波大學的内野航太郎。

日本正選陣容：

1. 藤田和輝；5. 馬場晴也、7. 今野息吹、21. 根本健太、22. 關根大輝；14. 小見洋太、15. 谷內田哲平、16. 山內翔、17. 日野翔太；20. 角昂志郎、9. 鯰川俊



亞運男足賽事資料：

4強賽：10月4日

傍晚6：00 香港 對 日本 （蕭山體育中心體育場） - HOY TV 77台直播

晚上8：00 韓國 對 烏茲別克 （黃龍體育中心） - HOY TV 76台直播



獎牌戰：10月7日

下午4：00 銅牌戰（上城體育中心）- 直播資訊待定

晚上8：00 金牌戰 （黃龍體育中心）- 直播資訊待定



蕭山體育中心體育場現場下午時份已開始多人。（袁志浩攝）

港足的晉級之路：

分組賽身處C組的香港隊，同組兩支對手敍利亞和阿富汗都在賽前宣布退出，令小組只餘下香港和烏茲別克兩隊，變相未踢已先出線，賽會終安排兩隊交手兩次，決出首名和次名，港隊兩戰分別以0：1和1：2不敵勁旅烏茲別克，次名出線。

分組賽（C組）：香港兩戰0：1、1：2不敵烏茲別克，次名出線

16強：香港1：0擊敗巴勒斯坦

8強：香港1：0擊敗伊朗

杭州亞運：男足4強戰，香港出戰日本。（林靄怡攝）

香港隊球員名單：

守門員：伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）



後衛：李毅凱*（標準流浪）、曾以行（香港U23）、周子謙（港會）、陳凱柏（冠忠南區）、林樂勤、葉卓文（北區）、亞歷斯祖（大埔）



中場：林衍廷（標準流浪）、黃皓雋、余在言（東方）、鄭進泓（香港U23）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘*（理文）



前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳*（廣西平果哈嘹）、劉家喬（香港U23）、簡嘉亨（港會）、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）



*為外卡（超齡）球員



港隊起用3名超齡球員，包括在中甲聯賽落班、大受內地球迷歡迎的前鋒安永佳，標準流浪後衛李毅凱，和理文中場胡晉銘。

杭州亞運：男足8強戰，香港隊潘沛軒入球後與隊友與隊友慶祝。（袁志浩攝）

除三人外，其他24歲以下球員中，有5位1999年出生的球員，其餘大多是2001年或之後出生的球員，年紀最小的是2006年出生的周子謙；適齡球員中，也有不少最近有入選成年隊（大港腳），包括表現大勇的門將謝家榮、對伊朗入球的前鋒潘沛軒、張憙延和孫銘謙。除了安永佳之外，其餘球員目前都在港超聯落班。

今仗簡嘉亨和潘沛軒都因累積黃牌而要停賽。

杭州亞運：港足在男子足球賽殺入4強。（資料圖片／袁志浩攝）

日本隊監督大岩剛對日本傳媒表示，港隊是「圍繞着超齡球員、而其他選手極度拼命地作戰的球隊」，並指出港足在對伊朗一戰時雖然身陷劣勢，「仍然成功制勝」，認為香港隊在名氣而言或許遜於伊朗，「但絕對不是一支可以輕視的對手。」

杭州亞運男足：潘沛軒累積滿黃牌，4強需停賽。

日本隊球員名單：

門將：藤田和輝（栃木SC）、小畑裕馬（仙台維加泰）、山田大樹（岡山綠雉）



後衛：山﨑大地（廣島三箭）、奧田勇斗（桃山學院大學）、今野息吹（法政大學）、馬場晴也（北海道札幌岡薩多）、吉田真那斗（鹿屋體育大學）、關根大輝（拓殖大學）、根本健太（流通經濟大學）



中場：松村優太（鹿島鹿角）、松岡大起（Grêmio Novorizontino）、佐藤惠允（雲達不來梅）、重見柾斗（福岡大學）、谷內田哲平（京都不死鳥）、山內翔（筑波大學）、西川潤（鳥栖砂岩）、小見洋太（新潟天鵝）、角昂志郎（筑波大學）、日野翔太（拓殖大學）



前鋒：鮎川峻（大分三神）、内野航太郎（筑波大學）



杭州亞運男足：日本隊陣中有不少是大學足球員，但日本的大學球員大都已是日職球會的特別指定選手、也已內定在畢業後加盟。（杭州亞運）

日本隊並沒有起用超齡球員，為了準備巴黎奧運，今屆亞運以2001年及2002年出生的球員為主，年紀最小的一位內野航太郎則是2004年出生。雖然當中有9位球員是效力大學聯賽，但日本的大學足球員其實有很多已是日職球會的球員——亞運陣容中除了後衛根本健太，其餘8位都透過日本足協與日職合作的「特別指定選手」制度，成為日職球會的「特別指定選手」，合資格在本土職業賽事上陣，當中大多數都是日職球會的「契約內定選手」，已落實在2024或2025年畢業後，便會正式成為所屬球會的全職球員。

杭州亞運．足球｜認識香港隊的對手日本 不是最強陣容仍難應付

日本隊為上屆亞運的銀牌得主，雖然並非派出U23梯隊中的一線球員，但他們上屆也能在決賽與有孫興慜、黃喜燦、金玟哉等壓陣的韓國踢到加時才落敗，戰力不容小覷。

日本前鋒内野航太郎暫列隊內入球最多的一位，出戰4場共入3球。（杭州亞運）

U23級別賽事交手紀錄：

在U23層面的賽事，香港近年較少與日本碰頭——上一次在U23層級的賽事碰頭，是2021年時的U23亞洲盃資格賽，當時香港以0：4吞敗，這場賽事之後，一度爆出部份港將在完成比賽後涉醉酒鬧事及違反當地防疫規例。再上一次，就是2013年東亞運男足賽事，當時兩軍戰成0：0。

港隊上一次在U23賽事對日本入球，正是2009年東亞運金牌戰，當時香港隊半場落後一球，由陳肇麒入球扳平，再踢到互射十二碼勝出，成為膾炙人口的東亞運金牌戰。

若計算梯隊賽事，港足上一次攻破日本大門，是1999年6月的悉尼奧運會外圍賽小組賽，港隊在主場1：4不敵日本，正是由現役亞運港腳、對伊朗破門的潘沛軒之父潘文俊入球。

香港隊和日本隊在U23賽事交手，最經典的一次是2009年東亞運男足金牌戰。（康文署）

其他相關資料：

1. 港足在擊敗伊朗後闖入4強，是香港足球代表隊在亞運史上的最佳成績

2. 香港足球代表隊上一次在成年賽事擊敗日本，要數到1975年的默迪卡盃，當時港隊以2：0獲勝。上一次對日本不敗，則是2000年賀歲盃，當時港隊在主場0：0賽和日本隊。

3. 以成年隊計算，港隊上一次在日本身上取得入球，是1998年的皇朝盃，當時賽事在日本舉行，港足由譚拔士入球，最終以1：5大敗。之後7次交手，港隊都未能在日本身上取得入球。

4. 中華民國在1954和1958年曾兩度奪得亞運會男足金牌，當時均是以香港球員班底應戰

5. 亞運男足史上奪冠最多次的是韓國隊，曾5度奪金；韓國隊亦是最近兩屆的金牌，今次力爭三連霸。