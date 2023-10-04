亞運足球｜香港球迷趕赴杭州入場支持　盼港隊重演09年東亞運奇蹟

香港男足史上首次打入亞運四強，在今日（4日）晚上6時對日本，爭入決賽。香港球迷陳先生昨日（3日）買機票，今早飛到杭州，入場支持港隊。他表示機會難得，花兩日時間及三千多元也是值得的。

陳先生支持港隊14年，由2009年港隊東亞運奪金開始留意香港足球，他寄望港足今場可以繼東亞運後再創奇蹟，擊敗日本。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



身穿港足7號球衣到場的陳先生表示，昨日買機票，今早從香港飛到杭州捧場。他說：「唔知幾時有機會，唔係話香港隊成績唔好，係唔知自己幾時得閒可以嚟到呢啲咁大型嘅比賽睇香港隊，係好難得。」

陳先生在入場前透露今次行程兩日，包括機票花了三千多港元，「值得嘅，我諗呢一世都未必冇啦啦兩日時間特登嚟一次」。

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他認為最困難的是買入場門票，「剩係可以靠大陸嘅人或者喺大陸網站先買到」，所以他只能買「黃牛」，「都冇辦法，香港球迷買係好困難，我買就六百五人仔（人民幣），我見佢再貴啲都有」。

陳先生表示支持了港隊14年，2009年那時因為南華及港隊東亞運奪金開始成為港隊球迷。與2009年東亞運決賽一樣，今仗港足的對手也是日本隊，他說：「希望（港隊）可以再創一次奇蹟。」

「無論結果係點都開心。」他說：「我諗我都係企足全場，企喺度支持同打氣。希望佢哋畀心機同加油，我哋香港球迷都會好支持佢哋！」