歐聯｜曼城後備奇兵艾華利斯11分鐘1射1傳奠勝　科頓：他很神奇

「蜘蛛仔」繼續神奇表現！

曼城在歐聯分組賽面對RB萊比錫，不過頭號射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今場啞火之餘又多次亂起腳浪費機會，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）於72及79分鐘分別換入謝利美杜古（Jérémy Doku）及祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），兩人不負所托，互相助攻取得「士哥」，助球隊以3：1勝出。



相信今次歐聯分組抽到與曼城同組時，RB萊比錫應該是又悲又喜。悲，是因為他們上屆歐聯十六強對曼城兩回合被大炒8：1出局，其中作客一役更是慘吞7強；喜，是最起碼晉級淘汰賽後暫時不會遇到曼城。

RB萊比錫目前在德甲4勝1和1負，成績不算差，可面對曼城卻總是毫無辦法。（Getty Images）

面對上季輕取的RB萊比錫，曼城今仗同樣掌握主動，全場控球率接近7成，並由菲爾科頓（Phil Foden）在25分鐘接應利高路易斯（Rico Lewis）傳中，撞射先開紀錄。不過換邊後僅3分鐘，奧賓達（Loïs Openda）便憑一次反擊為RB萊比錫追和。

菲爾科頓（中）今仗為曼城先開紀錄。（路透社）

曼城隨即展開圍攻戰，惟當家射手夏蘭特今場狀態不佳，數次在門前錯失入球機會外，更有幾次在禁區外質素不佳的「浪射」。據英國《天空體育》統計，他全場共6次攻門，僅有2次命中目標。

夏蘭特今場啞火之餘，更多次浪費球隊機會。（Getty Images）

眼見球隊遲遲無法再攻破對方大門，哥迪奧拿在72分鐘換入尼敦阿基（Nathan Ake）及謝利美杜古，再在79分鐘讓「蜘蛛仔」艾華利斯入替入球功臣科頓。僅5分鐘後，杜古在禁區左側吸引三名防守球員後傳給艾華利斯，後者果斷地在禁區內以腳內側射入死角，助曼城領先至2：1。

落後的RB萊比錫此時開始反撲，但無法奏效之餘，更在補時第2分鐘讓曼城獲得一次反擊機會。夏蘭特背身傳給「蜘蛛仔」發動反擊，後者跑過中圈後精準地將皮球傳到杜古腳下，杜古亦冷靜地熨入空門，為曼城錦上添花射成3：1。

這對後備奇兵為曼城取勝立下功勞，艾華利斯在禁區內的射門尤其精彩，實際上他今季為藍月亮出戰12場，已直接參與10個入球（6入球4助攻），而且近3場歐聯更攻入4球，可謂狀態正佳。

艾華利斯（左）及杜古後備入替後互相成就，各入一球助曼城以3：1勝出。（曼城Instagram）

現任TNT Sports評述員的前英格蘭國腳夏格維斯（Owen Hargreaves）對他讚不絕口：「我覺得我未見過艾華利斯有任何一場比賽表現不佳，或許他是一名天生的中鋒，不過因為有夏蘭特在陣中，所以你既可以讓他出任中鋒，也可以讓他去踢10號位，特別是現在迪布尼（Kevin De Bruyne）受傷的情況下。對我來說，他最突出的是其死球能力，艾華利斯的角球、傳中都很出色，特別是上個周末他射入的那記罰球。」

艾華利斯賽後獲評述員及隊友大讚。（曼城Instagram）

英國《天空體育》賽後引述TNT Sports報道，指哥迪奧拿讚揚所有球員表現都很完美，「後備入替的球員臉上都帶着微笑，他們未因為沒有正選而抱怨。」他亦大讚今場獲最佳球員的利高路易斯，稱很難才能找到一名像他這樣的球員。這名18歲小將今仗在中前場多次策動攻勢，傳球成功率高達93.6％之餘，錄5次關鍵傳球及交出1次助攻，成為曼城歐聯史上取得助攻的最年輕球員（18歲317天）。

除兩名後備奇兵外，利高路易斯亦是今場表現十分出色的曼城球員。（Getty Images）

菲爾科頓亦稱讚「蜘蛛仔」是名神奇（Magical）的球員：「艾華利斯今季有着頂級表現。他（今場）入替並改變比賽，對我們來說他是一名舉足輕重的球員（big player）。」

目前曼城在歐聯G組兩戰全勝排在榜首，同時藍月亮在歐洲賽已錄連續16場比賽不敗，上一次輸波已是去年5月歐聯四強不敵皇馬並出局一役。

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