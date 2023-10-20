郊野公園封閉行山徑｜新娘潭梧桐寨有封路　黃金百里100英里取消

天氣轉涼，秋意漸濃，未來周日天色轉晴，開始踏入行山季節。不過，大家計劃路線時必須先到漁護署的郊野樂行網站看一看，因為你想行的行山徑說不定暫時封閉。



因受大雨引致山泥傾瀉，梧桐寨瀑布一帶的行山徑於2023年10月4日起臨時封閉以作清理，直至另行通知。（山全部都係山提供）

漁護署封閉在四方亭往梧桐寨的路口。（山全部都係山提供）

儘管離上一次的10球風球及世紀黑雨已經超過一個月，但多條行山徑仍因山泥傾瀉及塌樹而封路。新娘潭、流水響水塘、梧桐寨、大埔滘等著名郊遊景點皆有山路受阻，鳳凰徑及港島徑部分路段封閉，至於南涌郊遊徑仍然全條封閉。

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌及山泥傾瀉，大埔滘自然護理區黃路及啡路（林道除外）之山徑於2023年9月9日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。（顏銘輝攝）

幾日前路經大埔滘，見到漁護署以膠帶封閉往黃啡路的入口。（顏銘輝攝）

由於多條行山徑封閉，有越野跑賽受影響，例如原定12月初舉行的2023香港黃金百里Big K 100英里比賽取消。

黃金百里賽事籌委會日前宣布：「由於近期颱風和暴雨導致山泥傾瀉，當局不得不暫時封閉了100英里賽程中的許多路段（詳情請參閱附圖）。 儘管我們嘗試修改比賽路線，但這直接影響了路程距離和攀升高度。因此，我們只能取消本屆比賽。」

由於南涌郊遊徑、新娘潭一帶的山徑以及梧桐寨一帶的山徑封閉，所以2023香港黃金百里Big K 100英里比賽取消。（賽會官網截圖）

另外，在10月初舉行的COROS SPARK 100亦因此大幅縮短路線，由100公里改為72公里，將起點由南涌改至元墩下。

以下為暫時封閉的行山徑（請以郊野樂行網站最新公布為準）：

因大雨引致山泥傾瀉，布力徑近港島徑四段部分路徑於2023年9月9日起臨時封閉以作維修及清理，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，康柏郊遊徑部份路段於2023年9月9日起臨時封閉以作維修及清理，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，大潭水塘道至淺水灣坳的路段於2023年9月9日起臨時封閉以作維修，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，港島林道-美景路段的部分路段於2023年9月9日起臨時封閉以作維修，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌及山泥傾瀉，大埔滘自然護理區黃路及啡路（林道除外）之山徑於2023年9月9日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌及山泥傾瀉，鶴藪水塘家樂徑部分路段於2023年9月9日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

受颱風吹襲及大雨影響，路徑因樹木倒塌及山泥傾瀉而受阻。部分路面更被損壞，有山泥傾瀉風險。南涌郊遊徑於2023年9月11日起臨時封閉，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，鳳坑家樂徑部分路段於2023年9月11日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致路徑損毀，介乎衛奕信徑第五段及望夫石一段行山徑由2023年9月12日起臨時封閉以作修葺，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，以下位於船灣郊野公園的山徑路段於2023年9月14日起臨時封閉以作清理，直至另行通知。

（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉及樹木倒塌，港島徑第七段的部分路段於2023年9月14日起臨時封閉以作清理及維修，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因受大雨引致流水橋損毁，以下位於八仙嶺郊野公園路段於2023年9月19日起臨時封閉，及未能通往流水響落羽杉林，直至另行通知。

（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲引致樹木倒塌，芝麻灣郊遊徑及芝麻灣越野單車徑部分路段於2023年9月24日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因颱風和暴雨引致山泥傾瀉和樹木倒塌，城門郊野公園部分山徑及林道需暫時封閉以作清理及維修，直至另行通知。

（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致山泥傾瀉及樹木倒塌，連接龍門郊遊徑和城門引水道的路段於2023年9月28日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因受大雨引致山泥傾瀉，以下位於大帽山郊野公園之山徑於2023年10月4日起臨時封閉以作清理，直至另行通知。

（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致山泥傾瀉，鳳凰徑第十段及貝澳至狗嶺涌越野單車徑部分路段於2023年10月12日起臨時封閉以作清理及維修，直至另行通知為止。

（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致山泥傾瀉，以下路徑由即日起臨時封閉直至另行通知為止。包括鳳凰徑第七及第八段部分路段、分流郊遊徑、貝澳至狗嶺涌越野單車徑部分路段、狗嶺涌至分水坳、通往嶼南界碑路徑、牙鷹山至牙鷹角營地。

（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉及樹木倒塌，港島徑第八段近馬塘坳部分路段由即日起臨時封閉以作清理及維修，直至另行通知為止。