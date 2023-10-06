杭州亞運｜李宗偉驚喜現身羽毛球館　見證大馬男雙爭氣贏唯一獎牌

杭州亞運羽毛球場館的看台上，昨日（5日）出現了一位大人物，當現場大螢幕影住他的時候，全場響起掌聲及歡呼聲。那人是馬來西亞羽毛球傳奇李宗偉。

李宗偉昨日飛抵杭州，見證大馬組合謝定峰/蘇偉譯在8強以2：1擊敗中國的劉雨辰/歐烜屹，打入男雙四強，穩奪獎牌。兩人成為馬來西亞羽毛球隊今屆亞運的最後奪金希望。



李宗偉駕臨羽毛球館，不但現場觀眾興奮，場上的球手也不例外，例如中國球手梁偉鏗及大馬球手陳堂傑都把握機會，跟李宗偉合照。

李宗偉現身，球手也變粉絲，爭相合照。（微博）

昨晚上演多場亞運羽毛球8強賽事，大馬幾乎全軍盡墨，混雙的陳堂傑/杜依蔚以0：2不敵中國組合鄭思維/黃雅瓊，而女雙的陳康樂/蒂娜就以1：2負於韓國的白荷娜/李昭希。

男單方面，大馬有李梓嘉及黃智勇出戰8強，皆輸波止步。李梓嘉以1：2不敵印度的普蘭奈（H.S. Prannoy），而黃智勇則以0：2負於日本的奈良岡功大。

謝定峰（左）/蘇偉譯在八強贏波，挺進四強，穩袋獎牌。（新華社）

大馬只有謝定峰/蘇偉譯闖入男雙四強，他們以21：18、19：21及21：18淘汰中國的劉雨辰/歐烜屹，成為大馬在羽毛球的最後獎牌希望。

在不設季軍戰下，兩人亦穩袋銅牌。這面男雙獎牌會是大馬在今屆亞運的唯一一面獎牌，至於這面獎牌的顏色是金、銀抑或銅，就要看看今日的準決賽及明日的決賽。謝定峰/蘇偉譯會在今晚的男雙四強對印度組合。